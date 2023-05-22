Політика

17:36 22.05.2023

Оган, який посів третє місце в першому турі виборів президента Туреччини, закликав своїх прихильників підтримати Ердогана

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Оган, який посів третє місце в першому турі виборів президента Туреччини, закликав своїх прихильників підтримати Ердогана

Екскандидат у президенти Туреччини Сінан Оган від альянсу АТА ("Альянс предків") у понеділок висловив підтримку перед другим туром нинішньому президенту країни Реджепу Таїпу Ердогану, повідомляє видання "Хюррієт".

Оган, який посів третє місце в першому турі президентських виборів і відповідно вибув із подальшої боротьби, закликав своїх прихильників у неділю проголосувати за Ердогана.

Другий тур президентських виборів відбудеться 28 травня. У нього вийшов нинішній президент країни Реджеп Таїп Ердоган і голова Республіканської народної партії (РНП) Кемаль Киличдароглу.

У першому турі Ердоган отримав 49,52% голосів, Киличдароглу - 44,88%.

У Огана - близько 5%, і тому експерти зазначали, що, зважаючи на ці результати, у другому турі дуже важливо, кого підтримає цей колишній кандидат.

Теги: #туреччина #ердоган

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