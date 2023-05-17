Політика

21:40 17.05.2023

"Перемога кується в тилу": десантники, яким Порошенко привіз техніку, розповіли, як готуються до наступу

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Бійці Десантно-штурмових бригад, яким сьогодні Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» привіз техніку, розповіли, як готуються до наступу. Кажуть: підтримка тилу це те, що дає впевненість і мотивацію йти вперед. 

Порошенко передав у бригади ДШВ чергову партію вантажівок DAF, а також мобільні лазне-пральні комплекси.

5 вантажівок DAF із мобільними лазнями отримала 95-а бригада, а 25-й привезли ще одну лазню та великий автобус для перевезення особового складу з навчальних центрів. 

«Нам передали у 95-у бригаду банно-пральні комплекси, щоб наші бійці могли в будь-який момент помитися-попрати. Це важливо не тільки для комфорту, а й для боєздатності. Бо зазвичай доводиться вирішувати ці питання хто як може. У когось є можливість пралку поставити. А в когось це – звичайний тазик», – розповідає десантниця. 

«Після дощу форма просто чорна. Хлопцям доводиться жити на позиціях. Зараз не так спека дошкуляє, як підвищена вологість. Тепер це питання буде вирішене», – пояснює військова. 

«Є такий вислів: «перемога кується в тилу». І для того, щоб наші бійці мали змогу кувати цю перемогу якомога якісніше, вони повинні бути підготовлені. Вони повинні бути випрані, помиті. Завдяки цьому в них високий моральний дух. І вони зможуть якісно виконувати свої задачі», – говорить десантник і додає: дуже важливо, що комплекси можна поставити якомога ближче до передової. 

«Ми міняємо розрахунки. Тобто вони не знаходяться постійно на одному й тому самому місці на передових позиціях. Але це час на логістику, час на переїзди. А такий комплекс дасть нам можливість доставити його ближче до позицій. Робити це швидше і ефективніше», – пояснює боєць. 

Великий автобус теж давно був потрібен, кажуть у 25-ці. Це вже третій автобус, який Порошенко з волонтерами купив для десантників. На жаль, держава таким транспортом війська не забезпечує, тож бійці зазвичай їздять від навчальних центрів у західних областях України до місць дислокації чи на передову або в тентованих вантажівках, або у невеликих бусах, які для кремезних хлопців тіснуваті. 

Військовий з позивним «Док» тестує салон автобуса. «Я якраз високий, і є проблема, що коли я сиджу, у мене коліна впираються в бильця. Тут при моєму зрості 1,85 мені сидіти дуже комфортно. Якщо, наприклад, ми їдемо на Львів, то дорога в нас займає близько 16-17 годин. Тут є місце для маленьких рюкзаків, а вже для баулів є великий багажний відсік. Це дуже зручно, тому що у нас не було цих відсіків і всі речі стояли просто в проході», – пояснює військовий.

«Тут 55 місць, є телевізор, автобус у гарному стані. Наші хлопці навчаються і у Великій Британії, у Німеччині, навчаються на танкістів, керувати БМП. У нас зараз два шкільних автобуса на 35 місць, вони більш жорсткі, більші за витратою палива. А з цим автобусом нам буде набагато краще і більш вигідно перевозити людей», – пояснює десантник.

У бригадах десантників не приховують: чекають наступу. «ДШВ завжди мотивовані. Нам треба йти в наступ. Бо наші підрозділи найбільш ефективні в наступі. Тому ми з нетерпінням чекаємо наш наступ щоб звільнити нашу територію. ДШВ заточені під те, щоб йти і штурмувати», – кажуть військові. 

«Там, де важко, там – десант. Легендарні 95-ка та 25-ка, «єноти». Ті, хто пройшли горнило війни ще з 2014-го, виконуючи найскладніші завдання. Тому їх до смерті боїться ворог, бо добре знає, що з ним буде. Був радий сьогодні вкотре потиснути руку кожному. Чому вкотре? Бо цих хлопців знаю давно, і бачимося не вперше», – поділився Порошенко враженнями від зустрічі з давніми друзями. 

«На Донеччині важко, але наші тримаються. Це видно по їхньому бойовому духу, посмішках, бо куди без жартів на війні? А щоб підняти їхній моральний дух, привезли лазне-пральні комплекси та DAFи. 25-та стала першою десантною бригадою, яку повністю укомплектовали нашими лазнями», – відзвітував Порошенко. 

«Працюємо далі – до повної нашої перемоги», – пише п’ятий Президент. 

Теги: #порошенко #дшв #daf

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