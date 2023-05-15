Політика

14:35 15.05.2023

Ердоган переміг у 51 із 81 провінції Туреччини, але курортні області, Стамбул і Анкара підтримали Киличдароглу - ЗМІ

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Ердоган переміг у 51 із 81 провінції Туреччини, але курортні області, Стамбул і Анкара підтримали Киличдароглу - ЗМІ

Реджеп Таїп Ердоган, який балотується на посаду президента Туреччини, переміг за підсумками голосування в 51 із 81 провінції країни, а також за підсумками голосування серед тих, хто проживає за кордоном, повідомляють у понеділок турецькі ЗМІ з посиланням на підсумки голосування.

На карті розподілу голосів за підсумками виборів, що відбулися 14 травня, видно, що Ердоган переміг у провінціях, розташованих у центральній частині країни, населення яких дотримується націоналістичних, ісламістських поглядів. Понад 56% Ердоган здобув за підсумками голосування громадян, які мешкають за кордоном, зокрема, у країнах Північної Африки та Центральної Європи.

Його суперника Кемаля Киличдароглу підтримали в курортних провінціях на узбережжі Середземного та Егейського морів: в Анталії, Ізмірі, Айдині, Муглі, а також у провінціях і найбільших містах країни - у Стамбулі та в столичній Анкарі Анкарі. Також опозиціонер виграв у чинного президента на південному сході, що межує з Сирією, Іраком та Іраном, де зосереджено курдське населення.

До теперішнього моменту підраховано понад 99% бюлетенів. Жодному з кандидатів наразі не вдалося набрати понад 50% голосів, отже, імовірно, в Туреччині відбудеться другий тур президентських виборів, у якому виступлять Ердоган і Киличдароглу.

Теги: #туреччина #ердоган

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