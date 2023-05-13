Кулеба і Блінкен обговорили підготовку до контрнаступу і питання подальших поставок зброї для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, обговорили підготовку до контрнаступу, питання подальших постачань зброї і створення Спеціального трибуналу.

"Я розмовляв із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, щоб узгодити питання подальших поставок зброї, нашу співпрацю з Глобальним Півднем і створення Спеціального трибуналу. Я звернув особливу увагу на важливість надання Україні F-16 і необхідні кроки, щоб почати підготовку українських пілотів", - написав Кулеба у Twitter.

Своєю чергою на сайті Держдепартаменту США повідомили, що Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ України Кулебою, в якій сторони обговорили поточну підготовку до контрнаступу України, зокрема те, як участь міжнародних партнерів може сприяти його успіху.

Блінкен зазначив, що суверенітет України важливий для миру і безпеки в Європі, і підтвердив зобов'язання США закликати Росію до відповіді, підкресливши обіцянку президента США Джо Байдена підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba