Політика

13:20 13.05.2023

Кулеба і Блінкен обговорили підготовку до контрнаступу і питання подальших поставок зброї для України

1 хв читати
Кулеба і Блінкен обговорили підготовку до контрнаступу і питання подальших поставок зброї для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, обговорили підготовку до контрнаступу, питання подальших постачань зброї і створення Спеціального трибуналу.

"Я розмовляв із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, щоб узгодити питання подальших поставок зброї, нашу співпрацю з Глобальним Півднем і створення Спеціального трибуналу. Я звернув особливу увагу на важливість надання Україні F-16 і необхідні кроки, щоб почати підготовку українських пілотів", - написав Кулеба у Twitter.

Своєю чергою на сайті Держдепартаменту США повідомили, що Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ України Кулебою, в якій сторони обговорили поточну підготовку до контрнаступу України, зокрема те, як участь міжнародних партнерів може сприяти його успіху.

Блінкен зазначив, що суверенітет України важливий для миру і безпеки в Європі, і підтвердив зобов'язання США закликати Росію до відповіді, підкресливши обіцянку президента США Джо Байдена підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba

Теги: #кулеба #блінкен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:07 13.05.2023
Кулеба провів зустріч із главою МЗС Швеції: наближаємо рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС

Кулеба провів зустріч із главою МЗС Швеції: наближаємо рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС

19:42 12.05.2023
Очільник МЗС України анонсував тур Латинською Америкою у другій половині року

Очільник МЗС України анонсував тур Латинською Америкою у другій половині року

16:20 12.05.2023
Глава МЗС України вперше в історії взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав

Глава МЗС України вперше в історії взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав

13:12 11.05.2023
Глава МЗС України прибув із візитом до Гватемали

Глава МЗС України прибув із візитом до Гватемали

17:40 10.05.2023
Кулеба про результати відкритого пошуку послів: Уже знайшли близько тридцяти дуже сильних кандидатів

Кулеба про результати відкритого пошуку послів: Уже знайшли близько тридцяти дуже сильних кандидатів

14:02 10.05.2023
Глава МЗС України: Якби Путін хотів справжнього миру, він би не розпочав війну

Глава МЗС України: Якби Путін хотів справжнього миру, він би не розпочав війну

20:26 09.05.2023
Блінкен не згоден, що підтримка США Україні слабшає

Блінкен не згоден, що підтримка США Україні слабшає

18:18 09.05.2023
У коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії вже 37 країн, включно з країнами G7, ЄС і Глобального Півдня - МЗС України

У коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії вже 37 країн, включно з країнами G7, ЄС і Глобального Півдня - МЗС України

11:53 09.05.2023
Глава МЗС закликає надати Україні літаки F-16 і більше систем ППО

Глава МЗС закликає надати Україні літаки F-16 і більше систем ППО

20:29 06.05.2023
Кулеба: Країни Азії мають зайняти чітку позицію на підтримку України та Статуту ООН

Кулеба: Країни Азії мають зайняти чітку позицію на підтримку України та Статуту ООН

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Швейцарії внесено поправки до законодавства, що дасть змогу постачати зброю в Україну - ЗМІ

Нардепи пропонують ВР визнати геноцид черкеського народу

Україна розглядає рішення Путіна про безвіз і відновлення авіасполучення з Грузією як "політичну компенсацію" за відмову накласти санкції на РФ - МЗС

Стефанішина: На сьогодні для нас залишається незрозумілим політичний сигнал, який отримає Україна на саміті НАТО у Вільнюсі

Київ розглядає присутність іноземних лідерів на заході в Москві як аморальний та недружній крок - заява МЗС

ОСТАННЄ

У Швейцарії внесено поправки до законодавства, що дасть змогу постачати зброю в Україну - ЗМІ

Делегація України на зустрічі зі спецпредставником із Китаю наполягатиме на неможливості укладення компромісів із РФ за рахунок території - Подоляк

Міністри фінансів G7 обговорили Китай, забезпечення санкційного режиму щодо РФ, кібербезпеку

Нардепи пропонують ВР визнати геноцид черкеського народу

Канада в рамках антиросійських санкцій має намір запроваджувати заходи і проти громадян Молдови

Порошенко на виставці озброєнь в Афінах: Готуємо великі сюрпризи росіянам

Україна розглядає рішення Путіна про безвіз і відновлення авіасполучення з Грузією як "політичну компенсацію" за відмову накласти санкції на РФ - МЗС

Єрмак провів зустріч із бразильською делегацією на чолі з головним радником президента Бразилії

Глава МЗС Литви Ландбергіс: Вільнюський саміт НАТО має заявити про неминучість членства України в альянсі

Зеленський зустрівся з радником президента Бразилії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА