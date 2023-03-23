Військова допомога Україні буде серед основних питань порядку денного саміту ЄС 23-24 березня

Глави держав і урядів країн ЄС зберуться в четвер на дводенний саміт Євросоюзу в Брюсселі.

Голова Європейської ради Шарль Мішель у листі-запрошенні лідерам країн ЄС повідомив, що зустріч у верхах буде присвячена "ключовим геополітичним питанням і глобальним викликам", включно з військовою допомогою Євросоюзу Україні.

Це, за його словами, містить, зокрема, використання заморожених російських активів. У цьому ж контексті обговорюватимуть глобальну продовольчу безпеку.

Як зазначив Мішель, "наша мета - надати Україні 1 млн боєприпасів протягом наступних 12 місяців і забезпечити адекватне фінансування". Для цього, як ідеться в його листі, "нам необхідно буде вжити заходів щодо збільшення виробничих потужностей європейської оборонної промисловості".

Напередодні саміту високопоставлений європейський чиновник у Брюсселі ознайомив журналістів на умові анонімності із порядком денним зустрічі, і заявив журналістам, що ЄС "продовжить допомагати Україні, робитиме акцент на наданні військової допомоги". Відповідаючи на запитання про наслідки можливої незгоди когось із учасників зустрічі з поставками боєприпасів Україні, джерело сказало, що в Брюсселі хотіли б, щоб одні держави ЄС не заважали іншим у вирішенні питань військової допомоги Києву. "Не обов'язкові участь і внесок усіх, але щоб не блокували інших", - пояснив чиновник.

Він повідомив також, що лідери хотіли б обговорити питання про збільшення на 3,5 млрд євро Європейського фонду миру, з якого фінансується військова допомога Україні.

Перед засіданням Євроради відбудеться робочий обід європейських керівників із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Однією з головних тем цієї дискусії будуть кліматичні зміни. Її учасники також обговорять сталий розвиток, багатополярність, міжнародний порядок і війну в Україні.

Європейський чиновник особливо наголосив значення для Євросоюзу економічного розділу саміту. Європейська рада обговорить довгострокову стратегію Європи щодо підвищення конкурентоспроможності та продуктивності, а також способи використання загального потенціалу єдиного ринку. Лідери ЄС також розглянуть прогрес у зусиллях з адаптації економічної, промислової та технологічної баз ЄС до "зеленого" і цифрового переходів.

У сфері енергетики буде підбито підсумки дій із боротьби з високими цінами на енергоносії, зі зниження попиту на газ, з безпеки енергопостачання та "поетапної відмови від російського викопного палива".

У п'ятницю, 24 березня, відбудеться саміт єврозони "в інклюзивному форматі" за участю керівників усіх 27 країн союзу, а також голови Європейського центробанку Крістін Лагард і голови Єврогрупи Паскаля Донох'ю для обговорення економічної та фінансової ситуації.