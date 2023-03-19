Політика

20:05 19.03.2023

Президент Фінляндії не бачить проблеми в тому, що його країна може вступити в НАТО раніше за Швецію

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Президент Фінляндії не бачить проблеми в тому, що його країна може вступити в НАТО раніше за Швецію

Фінський президент Саулі Нііністьо не вважає, що Швеція зіткнеться з проблемами у сфері безпеки, якщо Фінляндія раніше за неї вступить до НАТО, повідомляє в неділю Associated Press (AP).

"Ситуація у сфері безпеки у Швеції не опиниться під загрозою, навіть якщо Фінляндія і приєднається до НАТО першою", - наводить AP слова фінського глави держави.

За даними агентства, Нііністьо зазначив, що вважає правильним своє рішення приєднатися до НАТО, не чекаючи на Швецію.

"Нам що, слід було б відмовитися від ратифікації Туреччиною (заявки на вступ до альянсу - ІФ Україна)? Це звучить трохи божевільно. Ситуація була б дуже складною, якби ми сказали "ні" Анкарі", - сказав президент Фінляндії.

У п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна починає процес ратифікації заявки Фінляндії на вступ у НАТО. Турецький президент пояснив, що фінська сторона виконала свою частину домовленостей і тому він не бачить причин і далі відкладати процес ратифікації. Ердоган додав, що сподівається на ратифікацію заявки Фінляндії в парламенті до виборів у Туреччині, запланованих на 14 травня.

На запитання журналіста про заявку Швеції на вступ у НАТО та її ратифікацію Анкарою, турецький президент сказав, що Стокгольм виконав не всі зобов'язання, і тому його заявку Анкара розглядає окремо від фінської.

Держави-члени НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу 5 липня 2022 року. Ці країни стануть членами НАТО, щойно всі держави організації ратифікують протоколи про вступ.

На сьогодні з 30 країн НАТО тільки Туреччина і Угорщина поки не ратифікували членство Швеції та Фінляндії. Раніше в березні парламент Угорщини переніс голосування з питання ратифікації членства Швеції та Фінляндії в альянсі, тепер воно повинно буде відбутися наприкінці березня.

Туреччина заблокувала процес вступу, вимагаючи від обох країн оголосити терористичними курдські організації і видати їй осіб, обвинувачених у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.

Спочатку влади Фінляндії та Швеції заявляли, що націлені на те, щоб вступити в НАТО одночасно.

 

 

Теги: #нато #безпека #швеція #фінляндія

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