Без звільнення Криму, Донецької та Луганської областей в Україну не прийдуть інвестиції - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що відмова від звільнення Криму, Донецької та Луганської областей призведе до серйозних проблем з інвестиціями в країну після війни.

"Якщо все буде, як у Молдові, якщо територіальну цілісність не буде відновлено, ніхто вкладати гроші не буде. Не буде інвестицій", - сказав він у вівторок в ефірі телемарафону.

"Пропозиції дати спокій Криму, Донецькій і Луганській областям не можуть бути прийняті. Ми маємо Конституцію, вона визначила кордони", - наголосив він.

Водночас він визнав, що "пропозиції щодо "корейського" варіанту будуть на порядку денному". "Ми бачимо, що РФ видихається. Не всі розуміють, що робити з Росією, починається складний етап", - зазначив Данілов.

"Росія фрагментується. Процес цей зупинити неможливо", - заявив він.