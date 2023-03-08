Політика

17:31 08.03.2023

Боррель чекає на офіційне рішення ЄС щодо підходу до постачання боєприпасів Україні вже 20 березня

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Боррель чекає на офіційне рішення ЄС щодо підходу до постачання боєприпасів Україні вже 20 березня

Рішення про те, як держави-члени надалі постачатимуть боєприпаси Україні, зокрема калібру 155 мм, при цьому заповнюючи свої потреби, буде затверджено 20 березня.

Про це в середу в Стокгольмі на пресконференції після неформального засідання міністрів оборони країн - членів ЄС повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. У засіданні також узяв участь міністр оборони України Олексій Резніков.

"Після того, як ми заслухали Резнікова, меседж дуже чіткий - щоб в Україні був мир, вона має перемогти в цій війні. Тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну, українські Збройні сили потребують нашої підтримки, зокрема щодо артилерійських боєприпасів, і тут час украй важливий. Ми маємо не лише поставити більше, ми повинні поставляти швидше. Для цього я запропонував підхід, що ґрунтується на трьох пунктах, які доповнюють один одного. Перший - нам потрібен новий пакет підтримки Європейського фонду миру для компенсування негайного постачання боєприпасів, які повинні йти з національних, уже наявних запасів. Для цього пакета я запропонував міністрам 1 млрд євро з Європейського мирного фонду", - розповів він.

Другим пунктом Боррель назвав скоординований державами - членами ЄС запит на закупівлю боєприпасів 155 мм, причому лідерську роль у цьому відіграватиме Європейське оборонне агентство.

"Отже, держави-члени відновлять свої запаси, а також буде можливість продовжувати постачання Україні. Якщо ми вийдемо на ринок разом, ми зможемо знизити ціни та скоротити час доставки. І Європейський фонд миру може підтримувати ці зусилля. Для цього я запропонував мобілізувати 1 млрд євро", - деталізував високий представник.

Третім пунктом він назвав збільшення виробничих потужностей європейської оборонної промисловості для того, щоб "задовольнити масивний запит не лише для України, а й для наших армій".

"Ми це обговорили. І було загалом схвалення цієї процедури, але є питання витрат. Усе потрібно обговорити в деталях, усі згодні з тим, що потрібно просуватися терміново, тому що всі згодні з метою, а це - підтримувати Україну якомога більше і якомога швидше. І з підтримкою президентства Швеції ми продовжуватимемо домагатися згоди щодо пакета на наступному засіданні 20 березня, коли міністри закордонних справ і міністри оборони зможуть, як я сподіваюся, ухвалити конкретне формальне рішення. Підбиваючи підсумки: три пункти - 2 млрд євро, щоб надавати швидше, більше боєприпасів для України, підтримувати її армію і чинити опір російському вторгненню", - констатував Боррель.

Він також висловив думку, що, ґрунтуючись на доповіді Резнікова про ситуацію на місцях, "наступні тижні будуть критичними, тому що військова ситуація на місцях залишається дуже важкою, особливо в Бахмуті, де тривають бої".

За словами високого представника, міністри обговорили також питання військової допоміжної місії, яка до кінця місяця тренуватиме більше ніж 11 тис. українських солдатів.

"До кінця року ми очікуємо, що ми навчимо 30 тисяч. Усі держави-члени висловили своє задоволення результатом, який показує ця місія. Ми прагнемо робити ще більше, особливо тоді, коли в Україну прибудуть танки, і команди цих танків мають бути навчені. Не тільки окремо, для кожного танка, а й для того, щоб усі вони були здатні боротися разом", - розповів Боррель.

Теги: #боєприпаси #боррелль

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