Стефанчук: Україна активно працює над поглибленням інтеграції в ЄС

Україна активно працює над реформами, необхідними для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ми не просто чекаємо перемовин про подальше повноцінне членство в ЄС, ми готові здійснювати всі необхідні реформи для цього та активно працюємо над поглибленням інтеграції України в ЄС", - сказав Стефанчук на зустрічі з делегацією представників групи "Європейська народна партія" (ЄНП) Європейського парламенту на чолі з президентом ЄНП Манфредом Вебером (Німеччина) у Києві.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, сторони зупинилися на євроінтеграційному напрямі України, початку перемовин щодо членства та майбутній співпраці ЄС та України. За словами Стефанчука, Україна налаштована показати максимальний результат щодо виконання семи рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу під час проміжної (усної) оцінки навесні.

Крім того, учасники обговорили реформи на шляху України до НАТО, питання щодо посилення міжпарламентського співробітництва, а також посилення санкцій проти РФ, особливо в частині їх обходу через треті країни. Також обговорили заборони російських пропагандистських ЗМІ та видачі віз громадянам РФ; репарації за рахунок коштів і конфіскації майна країни-агресора на користь України для відшкодування завданої шкоди; відновлення та реконструкцію України після війни із залученням представників європейської бізнесової спільноти.

Стефанчук закликав європейських колег застосувати весь свій авторитет для посилення та прискорення постачання зброї, наявність якої сьогодні для України є головним питанням.

Голова Верховної Ради подякував європейським колегам за послідовну позицію ЄНП у підтримці України під час повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. "Завдяки вашому лідерству і лідерству ЄНП питання України постійно перебуває на порядку денному Європейського парламенту. І це велика цінність для нас. Ви перші сказали про необхідність отримання Україною статусу кандидата в ЄС. І сьогодні ми пишаємося тим, що прапор ЄС стоїть поруч з українським у нашому парламенті", - зазначив Стефанчук.

Він також наголосив на важливості послідовної позиції ЄНП і в питанні початку переговорів про повноцінне членство України в ЄС.

У свою чергу Вебер запевнив українського колегу в подальшій роботі європейських парламентаріїв щодо посилення санкцій проти країни-агресора та всіх необхідних кроків для наближення перемоги України у війні. "Ситуація в Україні завжди буде важливою для нас, тому у вашій підтримці Європа повинна бути єдиною, сильною та активною. Європейці дуже близькі з українцями та солідарні з вами у вашій боротьбі. І я сподіваюся на наш спільний майбутній успіх у сім’ї європейських народів", - наголосив президент ЄНП.