Політика

13:33 26.02.2023

Українське суспільство не бачить компромісів щодо своєї територіальної цілісності - Шмигаль

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Українське суспільство не бачить компромісів щодо своєї територіальної цілісності - Шмигаль

Українське суспільство готове продовжувати боротися за свою свободу і незалежність і не бачить жодних компромісів щодо територіальної цілісності своєї країни, вважає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Українське суспільство готове боротися за свободу і незалежність до нашої перемоги. У цьому контексті психологічно важливим є запевнення міжнародних політиків, що вони підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно", - сказав Шмигаль в інтерв'ю німецькому виданню Focus, текст якого публікує пресслужба українського уряду.

Він зазначив, що "Україна - це суверенна країна з міжнародно визнаними кордонами" і єдиний компроміс, який вона готова розглядати, - це повне виведення російських військ з України в кордонах 1991 року.

"Росіяни повинні припинити стріляти, зупинити агресію і залишити нашу територію. Я вважаю, що зміна кордонів була б неприйнятним компромісом і для Європи", - переконаний глава українського уряду.

Водночас, відповідаючи на запитання про можливе "заморожування війни", Шмигаль запевнив, що це не зупинить кровопролиття, оскільки "зіграє на руку Росії і призведе до ще однієї великої війни".

"Україна не бачить жодних компромісів щодо своєї територіальної цілісності. Суспільство цього не допустить. Тисячі наших найкращих людей загинули не для того, щоб ми шукали компроміс із кривавим терористом і агресором, який шантажує весь світ", - наголосив прем'єр.

Він також додав, що примирення і співпраця між українцями і росіянами відновиться "не в найближчі сто років".

"Примирення, співпраця - ні (неможливе - ІФ-У), не в найближчі сто років. Росія повинна спочатку змінитися, бути демократизованою, демілітаризованою і денуклеаризованою", - підсумував він.

Теги: #територіальна_цілісність

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