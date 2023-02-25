Політика

18:54 25.02.2023

Порошенко: Наша єдність - це запорука нашої перемоги, наша найбільша цінність, якій аплодує світ

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Порошенко: Наша єдність - це запорука нашої перемоги, наша найбільша цінність, якій аплодує світ

П'ятий президент України Петро Порошенко закликав українців вгамувати емоції, що виникають через втому, яка накопичилася, а також поважати свободу слова як важливу складову демократичного суспільства.

"Декілька ЗМІ попросили мене прокоментувати "доволі жорсткий випад на вашу адресу у відповідь на питання журналістки П’ятого". Прес-конференцію слухав дорогою з-під Бахмута настільки, наскільки дозволяла якість зв’язку. Що я можу на це сказати? Кожен українець втомився від війни, а від втоми – емоції. А їх треба контролювати нам усім, в тому числі і мені. Багато чого іноді хочеться сказати, тим більше, є що. Але у кожного українського політика і державника сьогодні – лише один ворог. Це – путін і вся його рашистська нечисть. Ворог знає: його єдиний шанс – це роз’єднати Україну зсередини і влаштувати тут внутрішню ворожнечу. Не варто піддаватися на такі провокації", - заявив Порошенко, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

Він зазначив, що єдність українців та українських політиків у протистоянні з ворогом - це величезна цінність, якій аплодує весь світ і яка є запорукою перемоги.

"Тому нічого не планую міняти у своїй стратегії через репліку на прес-конференції. Послухав – і забув", - сказав він.

Він також запевнив, що надалі робитиме все можливе, щоб ніщо не зруйнувало цю єдність, а Україна була сильною і демократичною державою.

"Основою ж демократії була і залишається свобода слова. Завдання журналістів – ставити питання, завдання політиків на них спокійно відповідати. Іноді це непросто і нелегко – знаю по собі, але це – частина президентської роботи. Так це працює в демократичних державах, і саме це породжує довіру суспільства та національну єдність", - переконаний Порошенко.

Теги: #порошенко

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