Кулеба про "мирний план" Китаю: Ми не згодні щонайменше з одним пунктом

Україна не згодна щонайменше з одним пунктом китайського "мирного плану" щодо припинення війни, проте документ ще вивчають, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми бачили фінальну версію плану минулої ночі, що було ранком у Пекіні. Є деякі елементи, з якими ми погоджуємось, є щонайменше один пункт, з яким ми не погоджуємось - який пов'язаний із санкціями. Ми переконані, що санкції - важливий інструмент. Але загалом, це цікавий документ", - сказав Кулеба після засідання Радбезу ООН у п'ятницю

Міністр знову наголосив, що документ слід "вивчити від початку до кінця" і зробити висновки.

"Це добре, що Китай представив їхню позицію, всеосяжний погляд на цю війну", - додав голова МЗС.

Також Кулеба зазначив, що вчора 141 країна проголосувала за резолюцію, яка визначає принципи та ключові елементи того, як має завершитися війна в Україні.

"І все, що пропонується за межами цієї резолюції, має їй відповідати", - сказав він.

Як повідомлялося, 24 лютого Китай презентував "мирний план" щодо припинення війни в Україні, що складається із 12 пунктів.

У документі, розміщеному на сайті МЗС, першим пунктом значиться "повага суверенітету всіх країн". "Мають суворо дотримуватися загальновизнаних норм міжнародного права, включно з цілями і принципами Статуту Організації Об'єднаних Націй. Суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн мають бути ефективно захищені", - йдеться в тексті.

"Відмова від менталітету холодної війни. Безпека країни не повинна гарантуватися за рахунок інших. Безпека регіону не повинна гарантуватися посиленням або розширенням воєнних блоків", - зазначається у 2-му пункті.

Серед інших пропозицій Китаю - припинення бойових дій.

Тим часом у четвер Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію "Принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, що лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", проєкт якої внесено 57 країнами, включно з Україною.

Згідно з резолюцією, Генасамблея "знову заявляє свою вимогу, щоб Російська Федерація негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України в її міжнародно визнаних кордонах, і закликає до припинення бойових дій".

У резолюції також міститься заклик до "негайного припинення нападів на критично важливу інфраструктуру України і будь-яких навмисних нападів на цивільні об'єкти, включно з житловими будинками, школами і лікарнями".

Китай від голосування за резолюцію утримався.