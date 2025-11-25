Стубб: Наступні дні будуть вирішальними для наших зусиль щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні

Фото: https://www.pap.pl

Наступні дні будуть вирішальними для наших зусиль щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, повідомив президент Фінляндії Олександр Стубб.

"Співпраця між Україною та Сполученими Штатами триває. Наступні дні будуть вирішальними для наших зусиль щодо досягнення справедливого та тривалого миру", - написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

Він заявив, що вранці мав телефонні розмови з Володимиром Зеленським та генсеком НАТО Марком Рютте.

"Сьогодні вранці я мав телефонну розмову з @ZelenskyyUa та @SecGenNATO. Зеленський надав огляд останньої ситуації. Майбутнє України має вирішувати Україна, а європейську безпеку має вирішувати Європа", - наголосив Стубб.