Путін відповів терористичними діями на мирні пропозиції Трампа - Сибіга про масовану атаку РФ

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив черговий російський нічний обстріл України, закликав до посилення тиску на РФ.

"Путін відповів терористичними діями на мирні пропозиції США та президента Дональда Трампа. Він обстріляв Україну ракетами та дронами. В результаті нічного удару РФ дронами та балістичними, крилатими і аеробалістичними ракетами в Києві загинуло щонайменше шестеро цивільних осіб і понад десять отримали поранення", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що Україна віддана мирним зусиллям, і наголосив на необхідності використовувати всі доступні засоби, щоб змусити агресора припинити війну.

"Тиск на Росію, а також сила і єдність трансатлантичних союзників залишаються критично важливими для припинення цієї війни", - закликав міністр.