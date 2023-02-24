Політика

09:12 24.02.2023

Китай представив свій мирний план

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Китай представив свій мирний план

Китай представив у п'ятницю мирний план щодо припинення російсько-української війни, що складається з 12 пунктів.

У документі, розміщеному на сайті МЗС, першим пунктом значиться "повага до суверенітету всіх країн". "Мають суворо дотримуватися загальновизнані норми міжнародного права, включно з цілями і принципами Статуту Організації Об'єднаних Націй. Суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн мають бути ефективно захищені", - йдеться в тексті.

"Відмова від менталітету холодної війни. Безпека країни не повинна забезпечуватися за рахунок інших. Безпека регіону не повинна забезпечуватися посиленням або розширенням військових блоків", - зазначено у другому пункті.

Серед інших пропозицій Китаю - припинення бойових дій. "Усі сторони мають підтримати Росію та Україну в роботі в одному напрямку і якнайшвидшому відновленні прямого діалогу, щоб поступово деескалувати ситуацію і зрештою досягти всеосяжного припинення вогню", - йдеться в ньому.

Китай пропонує також розв'язання гуманітарної кризи, захист цивільних осіб і військовополонених (військовополонених), гарантування безпеки атомних електростанцій, зниження стратегічних ризиків (не можна застосовувати ядерну зброю та не можна вести ядерні війни), сприяння експорту зерна, припинення односторонніх санкцій, підтримання стабільності ланцюжків виробництва й постачань, сприяння постконфліктному відновленню.

Тим часом у четвер Генеральна Асамблея ООН проголосувала за резолюцію "Принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, що лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", проєкт якої внесли 57 країн, включно з Україною.

Згідно з резолюцією, Генасамблея "знову заявляє свою вимогу, щоб Російська Федерація негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України в її міжнародно визнаних кордонах, і закликає до припинення бойових дій".

У резолюції також міститься заклик до "негайного припинення нападів на критично важливу інфраструктуру України і будь-яких навмисних нападів на цивільні об'єкти, включно з житловими будинками, школами і лікарнями".

Китай від голосування за резолюцію утримався.

 

Теги: #китай #мирний_план

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