Боррель розповів, як представник Китаю запевнив його в тому, що Пекін не постачає озброєння Росії

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що представник Китаю запевнив його в тому, що Пекін не постачає озброєння країні, яка веде війну.

У вівторок у Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після завершення тристоронньої зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром іноземних України Дмитром Кулебою, Боррель розповів, що ще з часів його роботи на посаді міністра закордонних справ Іспанії у нього склалися "хороші особисті стосунки" з нинішнім державним радником Ван І.

"Ми мали відверту розмову в Мюнхені. Він цілком чітко сказав, і я можу повторити його слова: Китай не надає озброєння країні, яка перебуває у стані війни. Ми не надаємо озброєння Росії, і ми не надаватимемо озброєння Росії. Це те, що він мені сказав, наголошуючи чітко, що це принцип зовнішньої політики Китаю", - розповів верховний представник ЄС, зазначивши, що постачання озброєння також не має доказів.

Крім того, за словами Борреля, китайський представник просив його висловити занепокоєння через надання озброєння Україні. "Я пояснив йому велику різницю, пояснив, що для нас, європейців, перебуває на кону в цій війні в Україні", - додав він.