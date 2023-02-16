Політика

20:10 16.02.2023

ЄС не вводитиме заходів проти російської атомної галузі в рамках десятого пакета санкцій

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ЄС не вводитиме заходів проти російської атомної галузі в рамках десятого пакета санкцій

Єврокомісія не включатиме до нового санкційного пакета обмеження проти російської атомної галузі та її представників, повідомляє видання Politico з посиланням на джерела.

"Єврокомісія відмовилася від планів запровадити санкції проти атомної сфери Росії або її представників у наступному санкційному пакеті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Угорщина протягом тривалого часу виступала проти санкцій щодо російської атомної галузі та була готова застосувати право вето. В результаті ЄС відмовився від цієї ідеї. Потім у Брюсселі розглядали можливість запровадження санкцій проти окремих представників "Росатому" та низки інших компаній, але, зрештою, було ухвалено рішення не робити і цього.

Побоювання стосовно санкцій проти атомної галузі були не лише у Будапешта. Так, раніше цього тижня представники уряду Франції також зазначили на необхідності діяти з обережністю щодо санкцій проти російської атомної галузі, оскільки "багато АЕС використовують російське ядерне паливо".

Раніше Politico з посиланням на джерела повідомляло, що Євросоюз збирається включити в новий пакет санкцій чотири російські банки, включно з Альфа-банком, а також запровадити заборону на постачання до Росії низки товарів. Загалом до списку санкцій планують включити 130 фізичних та юридичних осіб, зокрема військових, журналістів державних ЗМІ, а також компанії та фізособи в інших країнах, пов'язані з російською військовою галуззю або з групою "Вагнер".

Крім цього, ЄС хоче запровадити заборону на імпорт із Росії каучуку та бітуму. Також Брюссель хоче заборонити роботу громадян РФ у правлінні компаній, які обслуговують найважливішу інфраструктуру, наприклад електромережі, а також у компаніях-постачальниках газу.

Крім того, експортні обмеження можуть торкнутися постачання з ЄС до РФ вантажівок та інших важких транспортних засобів, будівельної техніки та інших машин, що використовуються в будівельному секторі. Також влада ЄС планує додаткові заборони на експорт у Росію електронних компонентів, які можна використовувати при виробництві зброї.

Крім того, у Брюсселі мають намір внести до чорних списків судноплавну компанію, що базується в Дубаї, яку підозрюють у допомозі Росії в обході чинних санкцій. Але джерела уточнили, що під час дискусій із боку середземноморських країн надходили заперечення проти цього заходу.

Раніше в ЄС повідомляли, що планують наприкінці лютого запровадити черговий, десятий за рахунком пакет санкцій щодо Росії.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що згідно із задумом, до десятого пакета санкцій мають, серед іншого, увійти заборони на постачання до Росії "товарів, альтернативу яким практично неможливо знайти". Вона додала, що йтиметься про товари, які, за оцінками ЄС, потрібні російському ВПК.

 

 

Теги: #атом #єс #росія #санкції

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