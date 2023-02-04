Ігор Жовква обговорив із президентом ПА НАТО євроатлантичну інтеграцію України

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із президентом Парламентської асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлем.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в суботу, співрозмовники обмінялися думками з приводу можливих результатів саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року в контексті подальшого прогресу в процесі євроатлантичної інтеграції України.

"Окремо відзначено резолюцію Парламентської асамблеї НАТО, ухвалену в листопаді 2022 року, в якій Асамблея, серед іншого, закликала уряди та парламенти країн Альянсу чітко заявити, що Росія за чинного режиму є державою-терористом, а також докласти зусиль до створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності за вчинений РФ злочин агресії.