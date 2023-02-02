Фінляндія та Швеція вступлять до НАТО разом - прем'єр Фінляндії

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна та Швеція мають вступити до НАТО разом.

"Дуже важливо, що сьогодні ми надсилаємо чіткий сигнал. Фінляндія та Швеція подали заявки разом, і в інтересах усіх, щоб ми вступили разом", - сказала Марін у четвер на пресконференції після зустрічі зі шведським колегою Ульфом Крістерссоном, повідомила фінська газета Helsingin Sanomat.

Вона наголосила, що їй не подобаються дебати, у яких Швецію розглядають як проблему.

"Швеція не є проблемою. Мені не подобається, коли Швецію зображують як незграбну дитину в класі", - сказала Марін, зазначивши, що "Швеція відповідає всім критеріям членства в НАТО".

Крістерссон також заявив, що "Фінляндія і Швеція вирушили в дорогу до НАТО разом, і обидві країни разом підуть цим шляхом".

"Я ціную дуже чіткі повідомлення з Фінляндії, від вас і президента Саулі Нііністе про те, що ми є на цьому шляху разом", - сказав Крістерссон.

Він висловив упевненість у спільному прогресі Фінляндії та Швеції щодо членства в НАТО.

Держави-члени підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, коли всі держави-члени ратифікують протоколи про вступ.

На сьогодні із 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в Альянсі поки що не ратифікували Туреччина та Угорщина.

Туреччина заблокувала процес вступу, зажадавши від обох північних країн оголосити терористичними курдські організації та видати осіб, яких обвинувачують у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.

Водночас останніми днями в Анкарі неодноразово висловлювали думку, що через спалення в Стокгольмі на акції правих екстремістів Корану Туреччина може ратифікувати членство Фінляндії в НАТО окремо від Швеції.