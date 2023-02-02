Політика

17:54 02.02.2023

Фінляндія та Швеція вступлять до НАТО разом - прем'єр Фінляндії

2 хв читати
Фінляндія та Швеція вступлять до НАТО разом - прем'єр Фінляндії

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна та Швеція мають вступити до НАТО разом.

"Дуже важливо, що сьогодні ми надсилаємо чіткий сигнал. Фінляндія та Швеція подали заявки разом, і в інтересах усіх, щоб ми вступили разом", - сказала Марін у четвер на пресконференції після зустрічі зі шведським колегою Ульфом Крістерссоном, повідомила фінська газета Helsingin Sanomat.

Вона наголосила, що їй не подобаються дебати, у яких Швецію розглядають як проблему.

"Швеція не є проблемою. Мені не подобається, коли Швецію зображують як незграбну дитину в класі", - сказала Марін, зазначивши, що "Швеція відповідає всім критеріям членства в НАТО".

Крістерссон також заявив, що "Фінляндія і Швеція вирушили в дорогу до НАТО разом, і обидві країни разом підуть цим шляхом".

"Я ціную дуже чіткі повідомлення з Фінляндії, від вас і президента Саулі Нііністе про те, що ми є на цьому шляху разом", - сказав Крістерссон.

Він висловив упевненість у спільному прогресі Фінляндії та Швеції щодо членства в НАТО.

Держави-члени підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, коли всі держави-члени ратифікують протоколи про вступ.

На сьогодні із 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в Альянсі поки що не ратифікували Туреччина та Угорщина.

Туреччина заблокувала процес вступу, зажадавши від обох північних країн оголосити терористичними курдські організації та видати осіб, яких обвинувачують у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.

Водночас останніми днями в Анкарі неодноразово висловлювали думку, що через спалення в Стокгольмі на акції правих екстремістів Корану Туреччина може ратифікувати членство Фінляндії в НАТО окремо від Швеції.

Теги: #нато #швеція #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:03 30.01.2023
Позиція Ердогана не змінює політики Фінляндії щодо одночасного вступу до НАТО зі Швецією - Нііністьо

Позиція Ердогана не змінює політики Фінляндії щодо одночасного вступу до НАТО зі Швецією - Нііністьо

10:22 30.01.2023
Генсек НАТО закликає Сеул посилити військову підтримку України

Генсек НАТО закликає Сеул посилити військову підтримку України

06:49 30.01.2023
Ердоган загрожує розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції

Ердоган загрожує розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції

19:47 28.01.2023
У Гельсінкі заявляють, що Фінляндія та Швеція продовжать шлях до НАТО спільно

У Гельсінкі заявляють, що Фінляндія та Швеція продовжать шлях до НАТО спільно

19:17 28.01.2023
Туреччина призупинила тристоронні переговори щодо вступу в НАТО зі Швецією та Фінляндією

Туреччина призупинила тристоронні переговори щодо вступу в НАТО зі Швецією та Фінляндією

12:02 26.01.2023
Наступне засідання у форматі Ramstein відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО

Наступне засідання у форматі Ramstein відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО

18:25 25.01.2023
Столтенберг – Зеленському: Продовжуватимемо підтримувати стільки, скільки потрібно

Столтенберг – Зеленському: Продовжуватимемо підтримувати стільки, скільки потрібно

13:49 25.01.2023
Неформальне засідання глав МЗС країн НАТО відбудеться з 31 травня до 1 червня в Осло

Неформальне засідання глав МЗС країн НАТО відбудеться з 31 травня до 1 червня в Осло

12:50 25.01.2023
Фінляндія готова брати участь у пакетному рішенні про постачання танків "Леопард 2" до України - глава МЗС

Фінляндія готова брати участь у пакетному рішенні про постачання танків "Леопард 2" до України - глава МЗС

17:31 24.01.2023
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії оборонну співпрацю, захист української енергетики та підготовку десятого пакету санкцій проти РФ

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії оборонну співпрацю, захист української енергетики та підготовку десятого пакету санкцій проти РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: До кінця 2023 року хочемо бути готовими до переговорів про членство в ЄС і до кінця 2024 року – готовими до членства

Європарламент закликав ЄС готувати переговори щодо вступу України до Євросоюзу

Єврокомісія закликає Україну вжити заходів, щоб законодавство про КС, деолігархізацію, відмивання коштів та нацменшини відповідало рекомендаціям - Варгеї

Байден може зустрітися із Зеленським та Дудою у Польщі – ЗМІ

Перші в історії міжурядові консультації між Україною та Єврокомісією відбудуться 2 лютого - Шмигаль

ОСТАННЄ

Шмигаль: До кінця 2023 року хочемо бути готовими до переговорів про членство в ЄС і до кінця 2024 року – готовими до членства

Європарламент закликав ЄС готувати переговори щодо вступу України до Євросоюзу

Україна розраховує на позитивну проміжну оцінку Єврокомісії навесні та позитивні рішення вже у жовтні 2023 року - Стефанішина

Україна готова продовжувати роботу з виконання всіх рекомендацій щодо Конституційного Суду - Стефанішина

Єврокомісія закликає Україну вжити заходів, щоб законодавство про КС, деолігархізацію, відмивання коштів та нацменшини відповідало рекомендаціям - Варгеї

Байден може зустрітися із Зеленським та Дудою у Польщі – ЗМІ

Держдеп закликав Росію до співпраці з ДСНО

Перші в історії міжурядові консультації між Україною та Єврокомісією відбудуться 2 лютого - Шмигаль

Посла Угорщини в Україні викликали до МЗС України через зневажливі висловлювання Орбана

Засідання Єврокомісії з урядом України буде каталізатором подальших ініціатив на роки вперед

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА