Генсек НАТО закликає Сеул посилити військову підтримку України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок заявив, що Південній Кореї слід наростити допомогу Україні у військовій сфері.

"Я закликаю Південну Корею продовжувати і нарощувати військову підтримку. Зрештою, саме їй приймати таке рішення, але скажу таке: декілька союзників НАТО, які дотримувалися політики не експортувати зброю до країн у стані конфлікту, тепер змінили цей курс", - наводять західні ЗМІ слова Столтенберга з виступу у Сеулі.

Столтенберг нагадав, що політику щодо постачання озброєнь переглянули ФРН, Швеція та Норвегія. Генсек НАТО також подякував владі Південної Кореї за надання Києву нелетальної військової допомоги, але наголосив, що Україна терміново потребує боєприпасів.

За даними ЗМІ, на зустрічах із представниками південнокорейської влади Столтенберг також зазначав, що ситуація в Європі та Північній Америці й ситуація в інших регіонах світу взаємопов'язані, і НАТО для реагування на глобальні загрози необхідно розвивати партнерство з країнами Азії.

Столтенберг прибув до Сеулу в неділю з дводенним візитом. Пізніше він планує вирушити до Японії.

У листопаді Міноборони Південної Кореї підтверджувало зобов'язання не надавати Україні летальну військову допомогу. До цього The Wall Street Journal із посиланням на неназваних офіційних осіб США повідомило, що США планують закупити у Південної Кореї 100 тис. 155 мм снарядів, щоб поставити їх в Україну.