Політика

19:47 28.01.2023

У Гельсінкі заявляють, що Фінляндія та Швеція продовжать шлях до НАТО спільно

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У Гельсінкі заявляють, що Фінляндія та Швеція продовжать шлях до НАТО спільно

Фінляндія та Швеція продовжать спільний шлях до членства в НАТО, заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто.

"У мене склалося враження, що дорога НАТО не закрита для жодного з нас", - сказав Гаавісто в суботу в інтерв'ю телерадіомовленню Yle.

Коментуючи припинення минулого понеділка тристоронніх переговорів між Фінляндією, Швецією та Туреччиною про ратифікацію заявок північних країн на членство в НАТО після того, як вкрай правий шведський діяч Расмус Палудан спалив у Стокгольмі священну книгу мусульман Коран, він зазначив: "Звичайно, потрібно оцінити. Чи сталося щось, що у довгостроковій перспективі перешкоджатиме прогресу шведського проєкту".

Тоді Гаавісто не виключив, що Фінляндія може розглянути можливість, що Туреччина не ратифікує членство Швеції в НАТО і країнам доведеться вступати в альянс одночасно.

У суботу він зазначив, що не слід обговорювати питання щодо вступу Фінляндії в НАТО окремо від Швеції.

"Оборона Балтійського моря розглядається в країнах НАТО як єдине ціле", - наголосив Гаавісто.

"Загальна оцінка полягає в тому, що це тайм-аут із турецької сторони, і до цього питання потім можна повернутися після виборів у Туреччині", - сказав Гаавісто.

Він повідомив, що його контакти з Туреччиною буде продовжено, незважаючи на призупинення тристоронніх переговорів.

Раніше Гаавісто не виключив, що Фінляндія, Швеція і Туреччина намагаються домовитися про нову тристоронню зустріч після намічених на середину травня виборів у Туреччині та до саміту НАТО у липні у Вільнюсі.

Держави-члени підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, коли всі держави-члени ратифікують протоколи про вступ.

На сьогодні із 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в альянсі поки що не ратифікували Туреччина і Угорщина.

Туреччина заблокувала процес вступу, зажадавши від скандинавських країн оголосити терористичними курдські організації та видати осіб, які обвинувачуються у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.

 

 

Теги: #нато #мзс #фінляндія

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