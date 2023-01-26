Політика

19:00 26.01.2023

Садовий очікує на об’єктивне рішення суду та прогнозує багато мерів на засіданні у справі про відсторонення Атрошенка

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Садовий очікує на об’єктивне рішення суду та прогнозує багато мерів на засіданні у справі про відсторонення Атрошенка

Міський голова Львова Андрій Садовий очікує на об’єктивне рішення суду у справі про позбавлення мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посаду протягом року.

Про це Садовий сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

"Це безпрецедентний судовий процес. Ми ж розуміємо, що Атрошенко діяв в часи воєнного стану, він рятував свою сім'ю. І я думаю, що рішення має бути об'єктивне, з повагою до чинного законодавства", - сказав він.

На думку Садового, багато мерів прийдуть на засідання у справі, яке має відбутися 27 січня в Апеляційному суді Львівської області.

Раніше повідомлялося, що Яворівський райсуд Львівської області відсторонив мера Чернігова Владислава Атрошенка від посади за те, що на початку війни він вивіз сім’ю з-під обстрілів на службовому авто.

Рух "Чесно", Асоціація міст України, Комітет виборців України, юристи та інші експерти назвали це політичним тиском на мерів та наступом на місцеве самоврядування. 

Також, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що політична облога Чернігова шкодить всій країні та заявив що приїде на судове засідання підтримати Владислава Атрошенка

Теги: #атрошенко #садовий

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