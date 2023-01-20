Слова Лаврова про голокост недоречні й доповнили його колишні антисемітські заяви – заява Борреля

Заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про голокост образливі для жертв цієї трагедії і є маніпуляцією для виправдання агресії РФ проти України, йдеться у заяві верховного представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, розміщеній на сайті делегації ЄС в Україні у п'ятницю.

"Останні коментарі російського міністра закордонних справ Лаврова, який звинувачує "захід" у пошуку "остаточного вирішення" для Росії, є абсолютно недоречними та зневажливими щодо пам’яті шести мільйонів євреїв та інших жертв систематичних вбивств під час голокосту. Згадані коментарі доповнюють попередні антисемітські висловлювання міністра Лаврова. Маніпулювання правдою з боку російського режиму з метою виправдання своєї незаконної загарбницької війни проти України досягло ще одного неприйнятного та огидного рівня", - наголошується в заяві.

Боррель також наголошує на відсутності паралелей між злочинами нацистської Німеччини та міжнародною допомогою Україні у захисті своєї території та народу від невиправданої агресії. "Росія напала на суверенну сусідню країну та щодня обстрілює та вбиває її мирних жителів, заявивши про свою мету знищити Україну та українську націю", - зазначив верховний представник ЄС.

Боррель наголосив, що сучасна Європа "була збудована на згарищі голокосту", а його заперечення, спотворення та спрощення суперечать законодавству та цінностям ЄС.