Шольц про передачу танків Leopard в Україну: Ми ніколи не робимо щось самі

Німеччина продовжить надавати сильну військову підтримку Україні, але ФРН "ніколи нічого не робить сама", заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, відповідаючи на запитання щодо постачання німецьких танків Leopard 2 до України.

"Щодо України, як я вже згадав у моїй промові, і я повторю це знову: Німеччина - один із найбільших прибічників. Так, США роблять найбільше, і це не дивно, вони інвестували 800 млрд доларів в оборонний бюджет. Це набагато більше, ніж усі країни-члени ЄС разом. І навіть більше, ніж має ФРН у бюджеті", - сказав Шольц на Всесвітньому економічному форумі у Давосі (Швейцарія) у середу.

Він наголосив, що Німеччина раніше змінила геополітичну стратегію, і вирішила підтримувати Україну не лише фінансово, а й надаючи військову допомогу. За словами канцлера, після США та Великої Британії Німеччина є лідером у цьому питанні. "І ми продовжимо так само сильно підтримувати", - сказав Шольц.

"Але ми стратегічно "переплетені" з нашими друзями та партнерами. Ми працюємо з ними разом. Ми обговорюємо з ними. Ми ніколи не робимо щось самі, але спільно з іншими, особливо США", - наголосив він.

Канцлер ФРН додав, що українці можуть розраховувати на підтримку Німеччини у мужній боротьбі.

"Це також ясно, що ми уникатимемо війни між РФ і НАТО", - сказав Шольц.

При цьому він заявив, що Німеччина і всі країни, що підтримують українців, хочуть, щоб "Україна могла стати незалежною, вільною, демократичною державою, яка приєднається до ЄС".

"Це те, що ми робимо", - підсумував Шольц.