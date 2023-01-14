Єрмак і Макфол обговорили підготовку наступного пакету санкцій і роботу міжнародної експертної групи

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив у відеоформаті з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), ексрадником президента США з національної безпеки Майклом Макфолом продовження санкційної політики і план роботи на поточний рік очолюваної ними міжнародної робочої групи з санкцій проти РФ.

Як повідомляється на сайті глави української держави в суботу, також керівник Офісу президента повідомив про підтримку ініціативи проведення в Києві за участю представників країн-партнерів санкційного саміту, який стане потужним сигналом про готовність посилювати санкційний тиск.

"РНБО України вже почала застосовувати санкції щодо пропагандистів, і йшлося про важливість запровадження дзеркальних обмежень партнерами, зокрема США, Великою Британією, ЄС та іншими. Тому що дуже дивно виглядає, коли якісь відомі росіяни критикують США і одночасно мають власність в Маямі і їздять туди", - наголосив Єрмак.

На його переконання, наступний санкційний пакет повинен передбачати посилення тиску на фінансовий і банківський сектори країни-агресора, а також запровадження санкцій проти Росатому та осіб, причетних до атак на АЕС України. "Також вважаю дуже важливим і буду за це вдячний, якщо ми розробимо спеціальний санкційний пакет, що передбачає блокування віз росіянам. Вважаю, це буде дуже ефективно, особливо якщо зачепить всіх залучених до війни в Україні російських військових і членів їхніх сімей", – наголосив керівник Офісу президента України.

Говорячи про план роботи на 2023 рік, Єрмак і Макфол погодилися з важливістю використання експертизи міжнародної робочої групи в процесі розробки законодавства в Конгресі.

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, яка також брала участь у зустрічі, запропонувала розширити підхід до розробки санкційної політики і застосовувати обмежувальні заходи не тільки до окремих фізичних або юридичних осіб, а й до секторів економіки. Йдеться, зокрема, про продовження санкційного тиску на фінансовий сектор, оборонний комплекс, запровадження санкцій щодо ІТ-галузі, представники якої брали участь у кібератаках на українські державні установи та координували удари дронів-камікадзе по критичній інфраструктурі України.

Свириденко також відзначила важливість більш тісної координації країн-партнерів з Україною в питанні застосування санкцій і більш активного запровадження партнерами обмежень, дзеркальних до впроваджуваних РНБО.

Ці та інші питання сторони погодилися обговорити на відеоконференції групи Єрмака-Макфола наступного тижня.