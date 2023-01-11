Політика

10:30 11.01.2023

Стефанчук закликав делегатів з'їзду суддів обрати членів ВРП за їхньою квотою

2 хв читати
Стефанчук закликав делегатів з'їзду суддів обрати членів ВРП за їхньою квотою

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав делегатів XIX з'їзду суддів обрати вісьмох членів Вищої ради правосуддя (ВРП) за їхньою квотою, щоб цей державний орган розпочав свою роботу.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, спікер нагадав, що саме ВРП вносить подання про призначення суддів, притягує їх до дисциплінарної відповідальності та звільняє з посади, дає згоду на затримання чи тримання під вартою. Крім того, за результатами проведеної реформи, ВРП також має сформувати новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка відповідає за кадрове наповнення усієї судової гілки влади.

"Саме тому формування ВРП за новими правилами - це одна з умов виконання рекомендацій, наданих Україні зі статусом кандидата на членство в ЄС, та важлива складова для відкриття перемовин про вступ до ЄС. Водночас запуск ВРП - це також вимога кожного українця, оскільки лише судова система, яка функціонує на засадах незалежності, відповідальності та підзвітності, зможе задовольнити запит суспільства на справедливість та утвердження верховенства права", – зазначив Стефанчук.

Голова парламенту нагадав, що Верховна Рада України ще влітку виконала свою частину роботи, обравши двох членів Вищої ради правосуддя.

"Навесні ми очікуємо звіт Європейської комісії про виконання Україною семи рекомендацій. Нам потрібна оцінка "відмінно"! І для цього Україна повинна продемонструвати злагоджену роботу всіх державних органів та інституцій!" - наголосив голова Верховної Ради.

Позачерговий XIX з'їзд суддів триває 11-13 січня у Києві.

Теги: #врп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 11.01.2023
Арахамія: Попри війну, судову реформу в Україні треба продовжувати

Арахамія: Попри війну, судову реформу в Україні треба продовжувати

21:55 01.12.2022
Посли країн G7 очікують на призначення нових членів ВРП у січні: Це виконає ключову умову для шляху України до ЄС

Посли країн G7 очікують на призначення нових членів ВРП у січні: Це виконає ключову умову для шляху України до ЄС

14:51 15.08.2022
ВР обрала двох членів Вищої ради правосуддя – нардеп Гончаренко

ВР обрала двох членів Вищої ради правосуддя – нардеп Гончаренко

19:26 09.08.2022
ВР на найближчому засіданні має намір розглянути питання щодо обрання членів ВРП - нардеп Железняк

ВР на найближчому засіданні має намір розглянути питання щодо обрання членів ВРП - нардеп Железняк

11:01 25.07.2022
Зеленський дав старт конкурсу до ВРП

Зеленський дав старт конкурсу до ВРП

14:37 22.02.2022
ВРП припинила виконувати свої повноваження – пішли у відставку десять членів Ради

ВРП припинила виконувати свої повноваження – пішли у відставку десять членів Ради

12:19 10.02.2022
Члени ВРП вважають неприйнятною участь в оцінюванні, ініційованому Етичною радою

Члени ВРП вважають неприйнятною участь в оцінюванні, ініційованому Етичною радою

19:25 26.01.2022
У ВРП заявляють, що повноважні та продовжують свою роботу

У ВРП заявляють, що повноважні та продовжують свою роботу

16:58 20.01.2022
Ідуть у відставку два члени ВРП - Маловацький та Гречківський

Ідуть у відставку два члени ВРП - Маловацький та Гречківський

09:40 10.12.2021
Етична рада не надала списку кандидатів на посади членів ВРП

Етична рада не надала списку кандидатів на посади членів ВРП

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Війна закінчиться у 2023 році

Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем майбутній саміт "Україна-ЄС"

ЄС запровадить нові санкції для Білорусі за її роль у російській війні проти України - фон дер Ляєн

ВР пропонують ліквідувати Раду суддів України - законопроєкт

У Львові відкриють почесне консульство Туреччини

ОСТАННЄ

Токіо шкодує про рішення Китаю призупинити видачу віз мандрівникам із Японії

Війна закінчиться у 2023 році

Україні необхідні танки, щоб успішно провести наступальну операцію на півдні та сході – Порошенко

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Бельгії термінові оборонні потреби України

У ВР зареєстровано проєкт постанови про дострокове припинення повноважень нардепа Аксьонова

Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем майбутній саміт "Україна-ЄС"

ЄС запровадить нові санкції для Білорусі за її роль у російській війні проти України - фон дер Ляєн

"Буки" та Javelin Грузія купила для своєї країни - Міноборони Грузії

ВР пропонують ліквідувати Раду суддів України - законопроєкт

Зеленський подякував прем'єр-міністру Чехії Фіалі за оборонну підтримку: Очікуємо посилення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА