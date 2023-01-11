Стефанчук закликав делегатів з'їзду суддів обрати членів ВРП за їхньою квотою

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав делегатів XIX з'їзду суддів обрати вісьмох членів Вищої ради правосуддя (ВРП) за їхньою квотою, щоб цей державний орган розпочав свою роботу.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, спікер нагадав, що саме ВРП вносить подання про призначення суддів, притягує їх до дисциплінарної відповідальності та звільняє з посади, дає згоду на затримання чи тримання під вартою. Крім того, за результатами проведеної реформи, ВРП також має сформувати новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка відповідає за кадрове наповнення усієї судової гілки влади.

"Саме тому формування ВРП за новими правилами - це одна з умов виконання рекомендацій, наданих Україні зі статусом кандидата на членство в ЄС, та важлива складова для відкриття перемовин про вступ до ЄС. Водночас запуск ВРП - це також вимога кожного українця, оскільки лише судова система, яка функціонує на засадах незалежності, відповідальності та підзвітності, зможе задовольнити запит суспільства на справедливість та утвердження верховенства права", – зазначив Стефанчук.

Голова парламенту нагадав, що Верховна Рада України ще влітку виконала свою частину роботи, обравши двох членів Вищої ради правосуддя.

"Навесні ми очікуємо звіт Європейської комісії про виконання Україною семи рекомендацій. Нам потрібна оцінка "відмінно"! І для цього Україна повинна продемонструвати злагоджену роботу всіх державних органів та інституцій!" - наголосив голова Верховної Ради.

Позачерговий XIX з'їзд суддів триває 11-13 січня у Києві.