Японія як глава G7 у 2023 р. має намір проявити рішучу волю і не допустити будь-яких спроб змінити статус-кво у світі за допомогою сили

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про свою рішучість як глави G7 продемонструвати світові рішучість і не допустити будь-якої зміни у світі статус-кво за допомогою сили або загрози застосування ядерної зброї.

Такі тези містяться у твітті посольства Японії в Україні, присвяченому зверненню прем'єр-міністра Японії щодо майбутнього саміту G7 в Хіросімі.

"Унаслідок російської агресії проти України, що похитнула основу міжнародного порядку, міжнародна спільнота нині перебуває в історичній переломній точці", - сказав Кісіда.

"G7 рішуче відкидає будь-які спроби в односторонньому порядку змінити статус-кво за допомогою сили, погрози застосування ядерної зброї або її застосування і підтримує міжнародний порядок, що базується на верховенстві права", - зазначається в повідомленні.

"Як глава G7 я очолюватиму дискусію і проявлю рішучу волю країн G7 з усвідомленням історичної важливості", - наводить посольство Японії слова Фуміо Кісіди.