Сезон цвітіння сакури в 2023 році може принести економіці Японії $4,7 млрд

Сезон цвітіння сакури в Японії цього року, як очікується, привабить безліч туристів завдяки зняттю карантинних обмежень, що забезпечить підтримку місцевому бізнесу.

Експерти Kansai University вважають, що позитивний ефект від зростання ділової активності в цей період для економіки Японії може сягнути 616 млрд єн ($4,7 млрд).

Як малий, так і великий бізнес у Японії (від мережі кав'ярень Starbucks Corp., яка пропонує відвідувачам тематичні напої в цей період, до туроператорів та готельних мереж) залежить від точності прогнозів експертів щодо дат цвітіння сакури, зазначає агентство Bloomberg.

Враховуючи, що пік цвітіння сакури триває приблизно тиждень, точність прогнозів дуже важлива, оскільки бізнесу необхідно вгадати із маркетинговими акціями.