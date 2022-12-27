Політика

13:38 27.12.2022

Порошенко закликав владу завершити розпочату у 2018 році роботу з об'єднання православних України в єдиній церкві

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Порошенко закликав владу завершити розпочату у 2018 році роботу з об'єднання православних України в єдиній церкві

П'ятий президент України (2014-2019 рр.), лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко привітав рішення Конституційного Суду щодо закону про перейменування Української православної церкви (Московського патріархату) і закликав владу продовжити розпочату в 2018 році роботу та сприяти об'єднанню українських православних в українській церкві.

"Нарешті і з затримкою в більш як три роки Конституційний Суд визнав відповідним українському законодавству наш закон про справжню назву московської церкви. Вітаю з мудрим рішенням!" – написав Порошенко у фейсбуці.

"Три роки Україна і український народ чекали приведення ситуації в українському православ'ї у відповідність до томосу Вселенського патріарха. Московська церква не має маскуватись під українську, церкві окупанта не місце в Україні! Органам виконавчої влади належить завершити розпочату ще у 2018 році роботу і сприяти об'єднанню українських православних в українській церкві", – наголосив Порошенко.

Теги: #порошенко

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