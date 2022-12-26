Політика

21:25 26.12.2022

Визнання Росії державою-спонсором тероризму вже суттєво обмежує її економічні можливості - Подоляк

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Визнання Росії державою-спонсором тероризму вже суттєво обмежує її економічні можливості - Подоляк

Визнання Росії у світі державою-спонсором тероризму вже суттєво обмежує її економічні можливості, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Це суттєво обмежує можливості Росії вести діалог на різних рівнях, зокрема, на дипломатичному. Але я хотів би ширше це розглянути. Визнання РФ державою-спонсором тероризму суттєво обмежує й економічні можливості Росії", - заявив Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Так, за його словами, Росія сьогодні вже практично втратила свій економічний суверенітет і не може безпосередньо купити в тій чи іншій країні або навіть у приватних виробників ключові технологічні продукти, наприклад, для ремонту літаків.

"Тобто вона сьогодні може купити щось десь тільки через посередників, а статус держави-спонсора тероризму навіть цих посередників прибирає. І там залишаються тільки кримінальні посередники - а це інше ціноутворення, можливості, постійний моніторинг з боку міжнародних аудиторів тощо", - сказав він.

Крім того, на думку радника голови ОП, статус держави-спонсора тероризму обмежуватиме коло країн, які бажають вести діалог із РФ.

"Я вже не говорю про репутаційні втрати для тієї чи іншої держави, яка вестиме діалог з країною, визнаною в Європі державою-спонсором тероризму або державою-терористом. Країни, які зараз все ще займають нейтральну позицію, зокрема щодо санкцій проти РФ, довго думатимуть, чи потрібно мати певні економічні відносини з РФ", - додав він.

Також, зазначив Подоляк, одним із ключових завдань України зараз є запровадження санкцій проти російської державної компанії "Росатом".

Зважаючи на те, що Росія робила в Чорнобилі, Енергодарі було б бажано внести "Росатом" у категорію інституцій, які спонсорують тероризм як форму контролю над атомними об'єктами. Ми маємо вийти на те, щоб держави ухвалили резолюції, які обмежать "Росатом" та "Росенергоатом", як його доньку, у тому, щоб вони не мали можливості вести прямі договірні відносини з тими чи іншими країнами, особливо на європейському континенті", - резюмував він.

 

 

Теги: #тероризм #росія #визнання

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