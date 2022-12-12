Східне партнерство ЄС має бути модернізовано у зв'язку з агресією РФ

Ініціатива "Східне партнерство" та політика сусідства Європейського союзу мають зазнати докорінних змін після року повномасштабної російської агресії, Україна готова в них брати активну участь, і пропонує три основні принципи модернізації "Східного партнерства".

Як повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства у понеділок, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у онлайн-виступі на міністерській зустрічі "Східного партнерства".

За словами міністра, за рік з останнього саміту "Східного Партнерства" регіон зазнав тектонічних змін: Росія розв’язала повномасштабну війну проти України, Білорусь призупинила свою участь в ініціативі та взяла участь в агресії, а ситуація між Азербайджаном і Вірменією залишалася нестабільною. Водночас Україна і Молдова стали кандидатами на вступ до ЄС, а Грузія отримала європейську перспективу.

Міністр зазначив, що "Східне партнерство" досягло важливих результатів за роки свого існування. Серед них — угоди про асоціацію для України, Грузії та Молдови, безвізовий режим для наших громадян, надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ в ЄС, а Грузії — європейської перспективи.

Водночас він звернув увагу і на невдачі "Східного Партнерства", про які багато разів говорила українська сторона. "У той час як одна країна регіону цілеспрямовано втілювала агресивну та антиєвропейську політику, стратегія ЄС мала бути зосереджена на тому, щоб зменшити сіру зону невизначеності на схід від свого кордону та інтегрувати ті країни, які прагнули захищати свій європейський вибір та ідентичність. Путін сприйняв невизначеність ЄС щодо східних сусідів як запрошення до агресії", - наголосив глава МЗС України.

Кулеба заявив, що "Східне партнерство" потребує реформування, і запропонував три ключові принципи модернізації. "По-перше, ініціатива має стати транзитним інструментом для тих країн, які зацікавлені у зміцненні політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС. По-друге, має надалі втілюватися потужний інструмент "Глобальна Європа" з бюджетом у майже 80 мільярдів євро. По-третє, "Східне Партнерство" має стати інструментом поглиблення секторальної співпраці з ЄС у галузях безпеки, міграції, енергетики, транспорту, протидії гібридним загрозам і дезінформації. При цьому ключовим компонентом має бути саме безпека", - сказав він.

Міністр наголосив, що, незважаючи на повномасштабну війну, Україна продовжує впроваджувати структурні реформи та налаштована виконати всі кроки, визначені Європейською Комісією для початку переговорів щодо вступу.