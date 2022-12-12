Політика

20:10 12.12.2022

Східне партнерство ЄС має бути модернізовано у зв'язку з агресією РФ

2 хв читати
Східне партнерство ЄС має бути модернізовано у зв'язку з агресією РФ

Ініціатива "Східне партнерство" та політика сусідства Європейського союзу мають зазнати докорінних змін після року повномасштабної російської агресії, Україна готова в них брати активну участь, і пропонує три основні принципи модернізації "Східного партнерства".

Як повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства у понеділок, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у онлайн-виступі на міністерській зустрічі "Східного партнерства".

За словами міністра, за рік з останнього саміту "Східного Партнерства" регіон зазнав тектонічних змін: Росія розв’язала повномасштабну війну проти України, Білорусь призупинила свою участь в ініціативі та взяла участь в агресії, а ситуація між Азербайджаном і Вірменією залишалася нестабільною. Водночас Україна і Молдова стали кандидатами на вступ до ЄС, а Грузія отримала європейську перспективу.

Міністр зазначив, що "Східне партнерство" досягло важливих результатів за роки свого існування. Серед них — угоди про асоціацію для України, Грузії та Молдови, безвізовий режим для наших громадян, надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ в ЄС, а Грузії — європейської перспективи.

Водночас він звернув увагу і на невдачі "Східного Партнерства", про які багато разів говорила українська сторона. "У той час як одна країна регіону цілеспрямовано втілювала агресивну та антиєвропейську політику, стратегія ЄС мала бути зосереджена на тому, щоб зменшити сіру зону невизначеності на схід від свого кордону та інтегрувати ті країни, які прагнули захищати свій європейський вибір та ідентичність. Путін сприйняв невизначеність ЄС щодо східних сусідів як запрошення до агресії", - наголосив глава МЗС України.

Кулеба заявив, що "Східне партнерство" потребує реформування, і запропонував три ключові принципи модернізації. "По-перше, ініціатива має стати транзитним інструментом для тих країн, які зацікавлені у зміцненні політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС. По-друге, має надалі втілюватися потужний інструмент "Глобальна Європа" з бюджетом у майже 80 мільярдів євро. По-третє, "Східне Партнерство" має стати інструментом поглиблення секторальної співпраці з ЄС у галузях безпеки, міграції, енергетики, транспорту, протидії гібридним загрозам і дезінформації. При цьому ключовим компонентом має бути саме безпека", - сказав він.

Міністр наголосив, що, незважаючи на повномасштабну війну, Україна продовжує впроваджувати структурні реформи та налаштована виконати всі кроки, визначені Європейською Комісією для початку переговорів щодо вступу.

 

 

Теги: #реформа #східне_партнерство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:50 12.12.2022
Україна готова брати активну участь і пропонує три принципи модернізації Східного партнерства

Україна готова брати активну участь і пропонує три принципи модернізації Східного партнерства

11:13 02.11.2022
ВР цього тижня планує розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему - нардеп

ВР цього тижня планує розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему - нардеп

11:55 27.10.2022
В. о. голови СБУ про реформу Служби: Економіка не в пріоритеті, ми займаємося контррозвідкою

В. о. голови СБУ про реформу Служби: Економіка не в пріоритеті, ми займаємося контррозвідкою

19:19 21.09.2022
Байден виступає за збільшення кількості постійних та непостійних представників Ради безпеки ООН та використання права вето лише у надзвичайних ситуаціях

Байден виступає за збільшення кількості постійних та непостійних представників Ради безпеки ООН та використання права вето лише у надзвичайних ситуаціях

07:15 17.08.2022
Заступник глави ОП Шурма сподівається на затвердження ліберальної податкової моделі протягом пів року

Заступник глави ОП Шурма сподівається на затвердження ліберальної податкової моделі протягом пів року

12:01 08.07.2022
Єрмак заявив про необхідність реформ судової системи, СБУ, ключових міністерств та відомств

Єрмак заявив про необхідність реформ судової системи, СБУ, ключових міністерств та відомств

22:12 15.06.2022
Венедіктова: Обговорили реформу української прокуратури з послами та дипломатами G7 та Євросоюзу

Венедіктова: Обговорили реформу української прокуратури з послами та дипломатами G7 та Євросоюзу

19:39 26.05.2022
Фінляндія продовжуватиме підтримувати освітню реформу в Україні

Фінляндія продовжуватиме підтримувати освітню реформу в Україні

07:06 15.03.2022
Зеленський анонсував податкову реформу: 2% з обороту, спрощений облік, добровільний єдиний податок для ФОП 1-2 груп та скасування перевірок

Зеленський анонсував податкову реформу: 2% з обороту, спрощений облік, добровільний єдиний податок для ФОП 1-2 груп та скасування перевірок

14:10 18.02.2022
Впровадження електронної системи охорони здоров'я повсюдно стимулює розвиток медицини - експерти

Впровадження електронної системи охорони здоров'я повсюдно стимулює розвиток медицини - експерти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Угорщина готова надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі - Орбан

Домбровскіс: Ми не можемо дати змогу одній країні зірвати надання Україні 18 млрд євро – так чи інакше кошти почнуть надходити вже у січні 2023 року

"Слуга народу" вже застосувала імперативний мандат до десятка місцевих депутатів-колаборантів

Нардепи пропонують створити ТСК із перевірки діяльності БЕБ

Угорщина заблокувала виділення Україні EUR18 млрд макрофіну у 2023 році. ЄС продовжить шукати рішення, яке підтримали б усі держави-члени

ОСТАННЄ

На церемонії вручення премії Сахарова Зеленський звернеться до Європарламенту

Угорщина попросила ЄС виключити декількох росіян із санкційного списку - ЗМІ

Рішення суду щодо відсторонення Атрошенка з посади мера Чернігова - це вибіркове "правосуддя"

Президент Єврокомісії: Звинувачення в корупції віцепрезидента Європарламенту викликають надзвичайне занепокоєння - це питання впевненості в інституціях ЄС

Ердоган і Путін обговорили телефоном регіональні питання, зернову угоду, боротьбу з тероризмом - ЗМІ

Порошенко в США закликав дати ЗСУ далекобійну зброю

Ердоган проведе переговори з Путіним та Зеленським

Зеленський обговорив реалізацію української формули миру із прем'єр-міністром Великої Британії Сунаком

Порошенко отримав нагороду IDU імені Буша-Тетчер за Свободу

"УДАР Віталія Кличка" закликає президента втрутитися у ситуацію щодо мера Чернігова і не допустити правового свавілля

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА