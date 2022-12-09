Ердоган проведе переговори з Путіним та Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує найближчими днями провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це президент Туреччини заявив під час виступу перед учасниками TRT World Forum у Стамбулі, повідомляє агентство Anadolu.

За словами Ердогана, переговори з Путіним заплановано на неділю, 11 грудня. Головною темою стане функціонування "зернового коридору". Також заплановано розмову з президентом України Володимиром Зеленським, зазначив Ердоган.

Він також наголосив, що дипломатичні зусилля Анкари націлені на досягнення миру у Чорноморському регіоні.

"Попри те, що стамбульський процес діалогу між РФ та Україною був перерваний, цей майданчик усе ще залишається найбільш ідеальним для довгострокового миру", - впевнений Ердоган.