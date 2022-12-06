Стефанчук сподівається, що саміт НАТО у Вільнюсі наблизить Україну до Альянсу

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що саміт НАТО у Вільнюсі наблизить Україну до Північноатлантичного альянсу.

"Ми активно працюємо і над нашим просуванням у НАТО і дуже сподіваємось на саміт у Вільнюсі", - сказав Стефанчук, виступаючи у литовському сеймі у вівторок.

Він також наголосив, що одним із важливих завдань України є повноцінне членство у Європейському Союзі.

"Ми переможемо та досягнемо всіх поставлених цілей, тому що у нас є вірні друзі, серед яких Литва посідає особливе місце", - зазначив спікер українського парламенту.

Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі.