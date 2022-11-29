Політика

14:55 29.11.2022

Передання Україні Patriot, F-16 чи Leopard стало б важливим актом підтримки українців, які готуються пережити найжорстокішу зиму в історії, - Подоляк

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Передання Україні Patriot, F-16 чи Leopard стало б важливим актом підтримки українців, які готуються пережити найжорстокішу зиму в історії, - Подоляк

Передання Україні західних ракетно-зенітних систем Patriot, винищувачів F-16 або танків Leopard стало б важливим актом підтримки українців, які готуються пережити найжорстокішу зиму в історії, впевнений радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Жодна блискуча промова не скаже більше, ніж конкретна дія. Передача Україні Patriot, F-16 чи Leopard – це не лише ППО, винищувач чи танк. Це також важливий акт підтримки народу, що готується пережити найжорсткішу зиму в історії та платить найбільшу ціну за безпеку Європи", - написав Подоляк у твіттері.

Раніше Польща звернулася до Німеччини із проханням передати Україні призначені для польської сторони передові зенітно-ракетні комплекси американського виробництва Patriot.

 

Теги: #подоляк #військова_допомога

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