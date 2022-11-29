Послання Бухареста: НАТО не відступить від своєї підтримки України - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що головний сигнал засідання міністрів закордонних справ країн - членів альянсу полягає в тому, що допомога Україні надаватиметься стільки, скільки знадобиться.

"Наше послання з Бухареста полягає в тому, що НАТО й надалі підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться. Ми не відступимо", - сказав він у вівторок у Бухаресті у рамках конференції, організованої Фондом Маршала Aspen, - GMF Bucharest Forum, яка відбулася перед початком засідання.

Столтенберг констатував, що НАТО і союзники не є стороною конфлікту, але надають Україні підтримку, тому що Україна - держава, яка має право на самозахист, воно прописане в Хартії ООН. "Президент Путін програє у своїй брутальній війні агресії, і на це він реагує хвилею брутальності - ми бачимо хвилю за хвилею цілеспрямованих ракетних атак на міста і цивільну інфраструктуру, які вражають житлові будинки, лікарні. Це жахливо для України", - сказав він.

Водночас генсек зазначив, що "це також скрутний час для нас, для решти Європи та багатьох інших країн у всьому світі". "Ми справді платимо ціну за російську війну агресії проти України. Але ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима, тоді як українці платять своєю кров'ю. І якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми всі заплатимо вищу ціну на довгі роки наперед. Тому що урок, отриманий президентом Путіним та іншими авторитарними лідерами, полягає в тому, що вони можуть досягти своїх цілей, застосовуючи грубу силу. Отже, в них з'явиться сміливість іще раз застосувати ще більшу силу. Це зробить наш світ більш небезпечним і нас усіх - більш вразливими. Тому підтримка України відповідає нашим власним довгостроковим безпековим інтересам. Не може бути міцного світу, якщо переможе агресор. Не може бути міцного світу, якщо пригноблення і самодержавство переважають над свободою і демократією", - деталізував Столтенберг.

Він також констатував, що "більшість воєн закінчуються за столом переговорів". "Але те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язано з тим, що відбувається на полі бою. Тому для створення умов для міцного миру, що забезпечуватиме існування України як незалежної суверенної держави, ми повинні продовжувати надавати військову підтримку Україні", - додав генсек НАТО.