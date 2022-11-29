Політика

11:35 29.11.2022

Столтенберг про членство України в НАТО: Рішення в силі, зараз фокус - на підтримці з метою відбити російську агресію

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Столтенберг про членство України в НАТО: Рішення в силі, зараз фокус - на підтримці з метою відбити російську агресію

 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що рішення про те, що Україна стане членом альянсу, залишається в силі, зараз головний фокус на тому, щоб підтримати країну в її визвольній боротьбі проти російського вторгнення.

Про це він заявив у вівторок у Бухаресті у рамках конференції, організованої Фондом Маршала Aspen, - GMF Bucharest Forum, яка відбулася напередодні засідання міністрів закордонних справ альянсу. "Рішення щодо членства для України було зроблено. Водночас головний фокус зараз - на підтримці України, щоб гарантувати, що президент Путін не переможе, а переможе Україна як суверенна держава в Європі. Це головний фокус нашого альянсу й головний фокус нашого партнерства", - сказав Столтенберг.

При цьому генсек особливо наголосив, що альянс проводить політику відкритих дверей не на словах, а на ділі. "Двері НАТО відкриті. Ми це демонструємо нещодавнім прийняттям Чорногорії (2017 рік) попри протести Росії. Це демонструє, що Росія не має права вето. Стосовно членства вирішують 30 союзників і країна-аспірант, і ніхто інший", - констатував Столтенберг.

Говорячи про відносини з Україною, він зазначив, що "це дуже близьке партнерство, де союзники по НАТО довели підтримку Україні безпрецедентним способом, якого ми не бачили для інших країн". "Союзники по НАТО і партнери - від Австралії до Нової Зеландії - працюють разом з ЄС та іншими, надаючи Україні підтримку. Звісно, найважливіша - військова підтримка. Її координує Група у форматі Рамштайн під лідерством США. Це безпрецедентно", - зазначив генсек НАТО.

При цьому Столтенберг нагадав, що така підтримка розпочалася не в лютому цього року, а набагато раніше. У зв'язку з цим він згадав навчальний центр у Яворові, де союзники тренували українські війська. "Реальність така, що партнерство та підтримка, яку союзники надають уже багато років, довели, що це було критично важливо. Перемоги, що їх здобули українці, належать хоробрим українським Збройним силам, але було важливо, що вони отримали підтримку від партнерів по НАТО. І ми продовжуватимемо так робити", - запевнив він.

Відповідаючи на запитання про можливе виключення РФ з міжнародних організацій, генсек висловив переконання, що це - суверенне і незалежне рішення таких організацій, починаючи від ООН і Ради Європи. "Ці організації ухвалять свої незалежні рішення. Що я можу сказати від імені НАТО, то це те, що багато років ми шукали конструктивних відносин із Росією, конструктивного діалогу. Але Росія уникла цього діалогу. З такою поведінкою - агресивними діями проти України, як ми це бачимо зараз, - ми не можемо продовжувати осмислений діалог, який ми намагалися встановити, наприклад, у рамках Ради НАТО-Росія, в цих умовах це не працює", - констатував Столтенберг.

Теги: #нато #столтенберг

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