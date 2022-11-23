Політика

17:43 23.11.2022

Байден доручив виділити додаткові $400 млн на військову допомогу Україні

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Байден доручив виділити додаткові $400 млн на військову допомогу Україні

Президент США Джозеф Байден дав доручення державному секретарю забезпечити виділення додаткових $400 млн на оборонні потреби України.

Відповідне розпорядження було оприлюднено на сайті Білого дому.

"Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, (…) я делегую державному секретарю повноваження (…) розпорядитися про виділення до 400 мільйонів доларів на оборонну продукцію та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту та навчання, щоб надати допомогу Україні", - зазначається у документі.

Теги: #байден

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