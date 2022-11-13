Політика

12:14 13.11.2022

Порошенко: короткий шлях до миру і переговорів між Україною і РФ-добре озброєна українська армія

1 хв читати
Порошенко: короткий шлях до миру і переговорів між Україною і РФ-добре озброєна українська армія

П'ятий президент України, лідер парламентської фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив в ефірі румунського телеканалу Antena 3, що коротким шляхом до миру і переговорів між Україною і РФ є добре озброєна українська армія.

"Найкоротший шлях до миру - більша кількість зброї і сильніша українська армія. Військова дипломатія є найбільш зрозумілим інструментом для Росії та Путіна. А шлях до миру - це депутінізація Європи, депутінізація світу", - написав політик у Facebook.

За його словами, президент РФ Володимир Путін одночасно говорить про переговори між Україною та Росією і віддає накази про запуск російських ракет по українських цивільних об'єктах.

Порошенко переконаний, що "найкращим учасником переговорів у цій ситуації є солдат українських Збройних сил. Найкращими переговірниками, які роблять мир можливим, є Збройні Сили України".

"А найкращим інструментом для світу є HIMARS, NASAMS, інші далекобійні технології та високоточна західна зброя, включаючи зенітну і протиракетну техніку", - наголосив він.

Порошенко навів приклад звільненого Херсона, назвавши його "доказом того, що це єдина мова, яку розуміє Путін".

"Так що переговори тривають, і ми готові обговорювати будь-які гарантії безпеки, коли вся українська земля буде вільною", - підсумував політик.

 

Теги: #порошенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:24 05.11.2022
Порошенко - світовим лідерам: запросіть Путіна в Гаагу, а не на Балі

Порошенко - світовим лідерам: запросіть Путіна в Гаагу, а не на Балі

19:33 29.10.2022
Фонд Порошенка профінансував виробництво тренажера для операторів ПЗРК, його вже відправляють у війська

Фонд Порошенка профінансував виробництво тренажера для операторів ПЗРК, його вже відправляють у війська

22:00 27.10.2022
Порошенко назвав промову Путіна маніфестом ненависті до свободи та демократії

Порошенко назвав промову Путіна маніфестом ненависті до свободи та демократії

15:13 25.10.2022
Порошенко закликав нового прем'єра Великої Британії відвідати Київ

Порошенко закликав нового прем'єра Великої Британії відвідати Київ

17:26 20.10.2022
Порошенко закликав США та Ізраїль надати Україні засоби ППО та ПРО

Порошенко закликав США та Ізраїль надати Україні засоби ППО та ПРО

14:51 17.10.2022
Порошенко закликає до санкцій проти Ірану, який постачає дрони-камікадзе до РФ

Порошенко закликає до санкцій проти Ірану, який постачає дрони-камікадзе до РФ

20:06 15.10.2022
Порошенко: Вмотивованість українських воїнів та натівська структура ЗС України відіграли визначальну роль

Порошенко: Вмотивованість українських воїнів та натівська структура ЗС України відіграли визначальну роль

16:40 11.10.2022
Порошенко на зустрічі з послом США закликав збільшити постачання зброї та підтримати членство України в НАТО

Порошенко на зустрічі з послом США закликав збільшити постачання зброї та підтримати членство України в НАТО

18:34 10.10.2022
Порошенко закликав дати Україні членство в НАТО, викинути РФ із ООН та визнати її спонсором тероризму

Порошенко закликав дати Україні членство в НАТО, викинути РФ із ООН та визнати її спонсором тероризму

20:08 09.10.2022
Порошенко закупив партію бронемашин Spartan для ЗС України

Порошенко закупив партію бронемашин Spartan для ЗС України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Демократи отримують контроль над Сенатом США

Глави оборонних відомств трьох країн Європи вважають, що Україна сама обере момент для переговорів із РФ, і виступають проти тиску на Київ у цьому питанні

США та G7 підтримують встановлення в Україні справедливого миру – Салліван

Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

ВР підтримала відставку Чернишова з посади глави Мінрегіону

ОСТАННЄ

Президент Ізраїлю вручив Нетаньяху мандат на формування уряду

США мають намір конкурувати з Китаєм, але не допускати переходу конкуренції в конфлікт - Байден

Політично і психологічно Росія не готова до переговорів з Україною і виведення військ, припустив Подоляк

Рада планує закликати партнерів виключити Росію з G20 - нардеп Железняк

Демократи отримують контроль над Сенатом США

Україна і Папуа-Нова Гвінея мають намір почати процес встановлення дипвідносин між країнами

Трамп 15 листопада оголосить про намір балотуватися на посаду президента - ЗМІ

Глави оборонних відомств трьох країн Європи вважають, що Україна сама обере момент для переговорів із РФ, і виступають проти тиску на Київ у цьому питанні

Європарламент проголосував на підтримку вступу Хорватії до Шенгенської зони

Зеленський розраховує, що двопартійна підтримка США допомоги Україні продовжиться і після проміжних виборів до Конгресу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА