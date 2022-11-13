Порошенко: короткий шлях до миру і переговорів між Україною і РФ-добре озброєна українська армія

П'ятий президент України, лідер парламентської фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив в ефірі румунського телеканалу Antena 3, що коротким шляхом до миру і переговорів між Україною і РФ є добре озброєна українська армія.

"Найкоротший шлях до миру - більша кількість зброї і сильніша українська армія. Військова дипломатія є найбільш зрозумілим інструментом для Росії та Путіна. А шлях до миру - це депутінізація Європи, депутінізація світу", - написав політик у Facebook.

За його словами, президент РФ Володимир Путін одночасно говорить про переговори між Україною та Росією і віддає накази про запуск російських ракет по українських цивільних об'єктах.

Порошенко переконаний, що "найкращим учасником переговорів у цій ситуації є солдат українських Збройних сил. Найкращими переговірниками, які роблять мир можливим, є Збройні Сили України".

"А найкращим інструментом для світу є HIMARS, NASAMS, інші далекобійні технології та високоточна західна зброя, включаючи зенітну і протиракетну техніку", - наголосив він.

Порошенко навів приклад звільненого Херсона, назвавши його "доказом того, що це єдина мова, яку розуміє Путін".

"Так що переговори тривають, і ми готові обговорювати будь-які гарантії безпеки, коли вся українська земля буде вільною", - підсумував політик.