Трамп 15 листопада оголосить про намір балотуватися на посаду президента - ЗМІ

Колишній президент США Дональд Трамп планує 15 листопада офіційно оголосити про намір балотуватися на посаду президента, повідомляє The Daily Beast з посиланням на джерело, ознайомлене із ситуацією.

"Президент планує виступити з особливим оголошенням у вівторок", - заявило джерело The Daily Beast. За його словами, Трамп оголосить про намір балотуватися о 21:00 за місцевим часом у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Західні ЗМІ зазначають, що після проміжних виборів у США, які відбулися не так вдало, як розраховували деякі республіканці, багато хто в партії відвернувся від Трампа і тепер вважає губернатора Флориди Рона ДеСантіса найвдалішим кандидатом на посаду президента. Кандидати до Сенату та Палати представників США, яких підтримував Трамп, зазнали невдачі, тоді як ДеСантіс здобув впевнену перемогу і був переобраний на посаду губернатора.