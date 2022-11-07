Політика

17:21 07.11.2022

Стефанчук: Світ повинен показати Росії її місце

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Стефанчук: Світ повинен показати Росії її місце

Російську Федерацію треба виключити з Організації Об'єднаних Націй та G20, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Я переконаний, що нічого не станеться, якщо Росію виключать із G20. Нічого не станеться, якщо Росію виключать з ООН, де її перебування не має жодних юридичних підстав, а її позиція та сьогоднішня військова активність прямо суперечать принципам, задля яких створювалися ООН і Рада безпеки ООН", — наводить слова Стефанчука пресслужба апарату Верховної Ради.

Стефанчук зазначив, що Росія, намагаючись потрапити на засідання G20 15-16 листопада в Індонезії, хоче продемонструвати, що досі має вагу на міжнародній арені та відіграє значну роль у світовій політиці.

"Росія хоче довести всьому світу, що вона ще рукостискана, що з нею ведуть переговори, до її думки прислухаються. Але розв’язана повномасштабна війна проти України виявила всі найгірші сторони держави-терориста, які плекали сторіччями. Росія продемонструвала всі свої імперські дитячі комплекси, і тепер світ має дати відповідь", - наголосив Стефанчук.

Він нагадав, що після анексії Криму РФ виключили з формату G8, і це ніяк не вплинуло на його діяльність, а "Велика сімка" від цього рішення стала лише сильнішою.

Спікер парламенту наголосив, що країну-агресора слід виключати також з усіх міжнародних інституцій, до яких Росія продемонструвала зневагу з погляду і міжнародного права, і міжнародних відносин.

Стефанчуку незрозуміло, чому після всього вчиненого Росією останнім часом цивілізовані країни мають демонструвати повагу до агресора, людей із неадекватним сприйняттям дійсності.

"Світ повинен показати Росії її місце. А її місце – у кутку. У кутку забуття та минулого. І там Росія має бути, допоки не зміниться її керівництво, допоки Росія не отримає справедливі вироки в міжнародних судах і не виплатить Україні всі репарації. Тільки після цього можна буде говорити про якусь її вагу на міжнародній арені, але вже зовсім в іншому форматі", — наголосив голова парламенту.

Теги: #стефанчук

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