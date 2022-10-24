Політика

10:34 24.10.2022

Нардеп Кравчук: Задача украинских СМИ – способствовать тому, чтобы члены бывшей "ОПЗЖ" понесли политическую ответственность

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Нардеп Кравчук: Задача украинских СМИ – способствовать тому, чтобы члены бывшей "ОПЗЖ" понесли политическую ответственность

Заместитель комитета Верховной Ради по вопросам гуманитарной и информационной политики, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что украинские журналисты, в том числе, должны способствовать тому, чтобы члены бывшей фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) понесли политическую ответственность.

"Их (членов бывшей "ОПЗЖ" – ИФ-У) можно осуждать… То есть, к ним должно применяться наказание в случае, если будет доказано, что они, например, предатели. В то же время, не стоит забывать и о политической ответственности. Поэтому это задача в том числе и журналистов – напоминать, кем и где были эти политики, которые делали заявления, что они хотели создать группу дружбы с Госдумой еще за несколько месяцев до вторжения России в Украину", – сказала она в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем парламентарий отметила, что юридический механизм досрочного прекращений полномочий этих народных депутатов при невозможности внести изменения в Конституцию Украины во время военного положения должно предложить руководство Верховной Рады.

Теги: #сми #кравчук

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