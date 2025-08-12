Київ готовий поступитися частиною територій, контрольованих Росією, в рамках європейського плану миру

Україна готова розглянути припинення бойових дій з поступкою територій, які наразі контролює Росія, у межах європейської мирної ініціативи, повідомляє The Telegraph на тлі активних дипломатичних консультацій напередодні зустрічі президентів США та РФ.

"Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна відкидає будь-які домовленості, за якими вона відмовляється від подальших територій на користь Росії. Водночас допускається можливість замороження лінії фронту на теперішніх позиціях з фактичним визнанням контролю Росії над окупованими частинами Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та Криму", - повідомляється в тексті видання.

"План може стосуватися лише нинішніх позицій, які утримують війська", — зазначив західний чиновник, коментуючи перебіг дипломатичних консультацій.

Президент Зеленський підкреслив, що Росія не демонструє готовності завершити війну, а навпаки — нарощує сили для нових наступальних операцій. Він додав, що Україна погодиться на мир лише за умови надійних гарантій безпеки, зокрема постачання озброєння та перспективи вступу до НАТО.

У Європі зростає занепокоєння, що домовленості між Трампом і Путіним можуть призвести до замороження конфлікту на нинішніх лініях фронту, що фактично визнає російську окупацію частини українських територій. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив "багато страхів і багато надії", зазначаючи, що США пообіцяли проводити консультації з європейськими союзниками перед зустріччю лідерів США і РФ.

За оцінками аналітиків, Росія прагне "повної капітуляції" України, включно з блокуванням її вступу до НАТО та демілітаризацією.