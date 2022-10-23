Сі Цзіньпін переобраний генеральним секретарем ЦК КПК на третій термін

Генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Китаю (ЦК КПК) втретє обраний Сі Цзіньпін, повідомляє "Сіньхуа".

Агентство зазначає, що голосування відбулося на першому засіданні Постійного комітету Політбюро ЦК КПК. У повідомленні наголошується, що Сі Цзіньпін також призначений головою Центральної військової ради Компартії Китаю.

Крім Сі Цзіньпіна до комітету увійшли Лі Цян, Чжао Лекзі, Ван Хунін, Цай Ци, Дін Сюесян і Лі Сі.

На засіданні комітету також було обрано членів Політбюро ЦК КПК, затверджено членів Секретаріату ЦК КПК і призначено членів Центральної військової комісії.

Коментуючи ситуацію, британська газета The Guardian відзначає безпрецедентність переобрання Сі Цзіньпіна, що став першим китайським лідером, який обійматиме посаду голови КНР три терміни поспіль.

Офіційне затвердження Сі Цзіньпіна на посаді голови КНР очікується в березні майбутнього року.

"Лі Цян, який став другим у ранжирі членом комітету, - секретар КПК у Шанхаї, ймовірно, буде призначений наступним главою уряду КНР, коли в березні після двох термінів цю посаду залишить Лі Кецян", - пише газета, відзначаючи, що "Шанхай історично є кузнею для керівників національного рівня в КНР".

"Чжао Лекзі, який обіймав різні партійні посади в китайській провінції Цинхай і відомий непримиренною позицією щодо корупціонерів, ймовірно, обійме посаду голови Всекитайських зборів народних представників (парламенту КНР)", - прогнозує The Guardian.

Газета South China Morning Post звертає увагу на те, що новий склад Політбюро ЦК КПК став меншим: замість 25 представників, як було раніше, тепер там 24 людини. Крім того, вперше за 25 років в ньому не буде жодної жінки. 72-річна Сунь Чуньлань - єдина жінка в складі Політбюро ЦК КПК - йде на пенсію.

Напередодні завершив роботу XX з'їзд Комуністичної партії Китаю, що проходив у Пекіні з 16 до 22 жовтня.