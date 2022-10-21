Політика

13:12 21.10.2022

Ердоган має намір провести телефонні розмови із Зеленським і Путіним

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Ердоган має намір провести телефонні розмови із Зеленським і Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір провести телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним для обговорення миру в Україні.

Як пише агентство "Анадолу", Ердоган розповів, що за підсумками останнього спілкування з Путіним "у нього склалося враження про пом'якшення позиції російського лідера щодо діалогу з Україною".

"Найближчими днями за підсумками телефонних розмов (із Путіним та Зеленським – ІФ-У) зрозуміємо, як далеко зможемо просунутися. Напередодні я спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Я відчув у його промові відсутність перешкоди та готовність до вирішення цього питання. Ми не втрачаємо надії на мир", - сказав Ердоган журналістам під час візиту до Азербайджану.

Також Ердоган порушив питання продовження угоди про "зерновий коридор", що забезпечує постачання агропродукції з чорноморських портів України на світові ринки.

Турецький лідер зазначив, що станом на 20 жовтня з портів України відбули 363 суховантажні машини з 8 млн тонн агропродукції.

За його словами, близько 62% цієї продукції поставлено на ринки Європи, 19,5% - до Азії, 13% - до країн Африки, 5,3% - до країн Близького Сходу.

"Найменш розвинені країни отримали лише 454 626 тонн аропродукції, це 5,7% від загального обсягу. Основними статтями експорту коридором стали кукурудза, пшениця, соняшникова олія, ріпак і соняшниковий шрот. Частка цих видів агропродукції в загальному обсязі становить близько 96%", - сказав він.

 

Теги: #ердоган

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