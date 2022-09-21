Псевдореферендуми не матимуть навіть найменшої юридичної чи політичної легітимності – заява партії "Слуга народу"

Псевдореферендуми про входження тимчасово окупованих територій України до складу Росії, які "народні ради" самопроголошених "республік" мають намір провести з 23 до 27 вересня, не матимуть жодної юридичної чи політичної легітимності, заявляють у партії "Слуга народу".

"Референдуми" не матимуть навіть найменшої юридичної чи політичної легітимності. А головне – вони жодним чином не зупинять контрнаступ Збройних сил України та звільнення всіх тимчасово окупованих територій України. А якщо російська влада визнає намальовані поспіхом папірці та включить окуповані території до складу Росії, вона назавжди закриє можливості для спілкування Росії із цивілізованим світом", - наголошується в заяві політсили в середу.

Водночас у партії звернулися до світової спільноти із закликом дати належну та дієву оцінку діям російської влади.

"Оцінку, яка передбачає чіткі наслідки: держава-терорист повинна бути позбавлена місця у Раді безпеки ООН. Стосовно неї повинні бути запроваджені справжні, нищівні санкції", - наголошують у "Слузі народу".

У політсилі також закликали колаборантів і зрадників, гауляйтерів окупованих територій негайно та добровільно здатися українському правосуддю, а громадян України на тимчасово окупованих територіях – не брати участі "в дешевих виставах окупантів" і не йти на "референдуми".

"Так звані референдуми жодним чином не змінять ситуацію на фронті і на тимчасово окупованих територіях. Жодна цивілізована країна світу не визнає їхніх результатів. США, Франція, Німеччина та інші країни вже недвозначно заявили про нелегітимність "референдумів" ще на стадії їх метушливої підготовки ", - наголошується в заяві.

Крім того, у партії заявили, що жодної підтримки на українських територіях ці "референдуми" не мають.

"Спроби окупаційних адміністрацій організувати хоча б імітацію "вільного волевиявлення" громадян з тріском провалилися: окупанти навіть відкликали кишенькових політтехнологів, які мали б організовувати це опереткове "свято демократії". На окупованих територіях діють сили спротиву, українські партизани, які знищують колаборантів і показують справжнє ставлення українців до самої ідеї референдумів. Навіть залякати беззбройних громадян і запхати їх до печери "руского міра" окупантам не вдалося. Вони змушені вдаватися до підготовки "онлайн-голосування" або "подомових обходів", щоб мати можливість просто намалювати потрібний результат", - додали в "Слузі народу".

Джерело: https://t.me/SlugaNarodu_Official/13083