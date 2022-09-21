Політика

10:43 21.09.2022

Не дивно, що Росія обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни – Маасікас

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Не дивно, що Росія обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни – Маасікас

Росія обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни проти України, зазначив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Не дивно, що Росія обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни. Україні потрібен мир на її власних умовах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України. ЄС продовжує підтримувати Україну для перемоги у війні, оскільки Україна також бореться за наш мир", - написав він у твіттері в середу.

 

Теги: #маасікас

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