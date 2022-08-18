Маасікас обговорив із Клименком подальшу боротьбу з корупцією в Україні

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас зустрівся із головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком.

"Чудова зустріч із новопризначеним прокурором з боротьби з корупцією Олександром Клименком. Обговорили важливість продовження зусиль у боротьбі з корупцією та підтримки САП з боку ЄС. Боротьба з корупцією допомагає Україні бути стійкою та полегшує шлях до Європейського Союзу", - написав Маасікас у твіттері.