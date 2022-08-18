Події

15:29 18.08.2022

Маасікас обговорив із Клименком подальшу боротьбу з корупцією в Україні

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Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас зустрівся із головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком.

"Чудова зустріч із новопризначеним прокурором з боротьби з корупцією Олександром Клименком. Обговорили важливість продовження зусиль у боротьбі з корупцією та підтримки САП з боку ЄС. Боротьба з корупцією допомагає Україні бути стійкою та полегшує шлях до Європейського Союзу", - написав Маасікас у твіттері.

Теги: #клименко #сап #маасікас

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