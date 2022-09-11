Політика

08:00 11.09.2022

Колишній прем'єр-міністр Швеції вважає, що для тривалого розвитку оборонних можливостей України потрібна коаліція держав

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Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт заявив на 17-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), що безпечні гарантії України можуть бути забезпечені шляхом тривалої підтримки оборонних можливостей коаліцією держав.

Зустріч організована Фондом Віктора Пінчука.

"Я б радше казав про коаліцію держав, які зобов'язуються впродовж тривалого часу допомагати Україні розвинути необхідні оборонні можливості. І до цього я додав би і певні політичні зобов'язання – домовленості всіляко допомагати Україні в випадку порушення її територіальної цілісності", – сказав він.

При цьому він зазначив, що не всі країни готові до зобов'язань, подібних до статті 5 статуту НАТО.

За його словами, Україна має повернути суверенітет у межах міжнародно-визнаних кордонів 1991 року. Однак, щоб досягти цього, треба діяти поетапно.

"Потрібно йти покроково. Резолюція Генеральної асамблеї ООН у перші дні березня, продемонструвала колосальну підтримку, якої ми дуже давно не бачили. В ній чітко йшлося, що росія має вивести свої війська на позиції до 24 лютого. Але також там було заявлено про територіальну цілісність України, що дає можливість повернутися до питання анексованого Криму, вирішення якого займе більше ніж 90 днів. Потім Європа та США зможуть взяти на себе зобов'язання щодо більшої фінансової підтримки української економіки", – зазначив Більдт.

 

 

 

Теги: #коаліція #швеція #держави

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