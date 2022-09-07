Україна розраховує на допомогу Великої Британії у питаннях гарантій безпеки та відновлення - посол

Україна розраховує на допомогу Великої Британії у питаннях гарантій безпеки та відновлення, повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

"Справді, президент обговорив (із прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс - ІФ-У) всі питання і підтримки зараз, і те, що буде з Україною після того, як ми переможемо. І тут два питання найважливіші, й у цьому ми якраз розраховуємо на допомогу Великої Британії: що таке гарантії безпеки, в якій формі вони можуть бути надані, й друге, як ми зможемо відновитись як держава, як народ, як цивілізація... Ці два питання, я сподіваюся, будуть на порядку денному наступного року", - сказав Пристайко на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Львові в середу.

Посол додав, що вже триває підготовка до наступної Конференції з відновлення України, яка відбудеться у 2023 році у Лондоні.

"Проводяться зустрічі в Сіті, проводяться зустрічі з великими бізнесами, фінансовими корпораціями, урядом Великої Британії, щоб консолідувати необхідну фінансову велику подушку, і водночас – у який спосіб покращити умови, в яких існує бізнес, зокрема іноземний, щоб дати йому максимальну можливість розкритися", - розповів Пристайко.

Дипломат наголосив, що Велика Британія є другом України в НАТО і що відбувається робота над окремими проєктами, які могли б покращити взаємодію України та Великої Британії у трикутнику з Польщею.

Крім тих проблем, які є, і тих можливостей, які відкриє НАТО, ми працюємо над окремими проєктами, які могли б покращити нашу взаємодію, наприклад у трикутнику з Польщею. Є також інші проєкти, які, я сподіваюся, найближчим часом буде розкрито, зокрема під час візиту Ліз Трасс в Україну", - зазначив Пристайко.