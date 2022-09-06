Трасс намітила низку кандидатів на ключові міністерські посади - ЗМІ

Ліз Трасс, яка перемогла на виборах прем'єр-міністра Великої Британії, фактично визначилася з кандидатами на посади глав ключових міністерств свого кабінету, повідомила газета The Guardian.

За оцінками видання, міністром закордонних справ Трасс планує призначити Джеймса Клеверлі, який в уряді прем'єра Бориса Джонсона, що йде, обіймав посаду державного міністра у справах Європи і Північної Америки.

Найближчому союзнику нового прем'єра Квасі Квартенгу - міністру підприємництва, енергетики та промислової стратегії за Джонсона - газета пророкує посаду канцлера казначейства.

Генпрокурор Суелла Браверман може стати міністром внутрішніх справ, глава Міноборони Бен Воллес, ймовірно, збереже свою посаду.

Як пише The Guardian, основному супернику Трасс у прем'єрській гонці ексглаві Міфіна Ріші Сунаку місце в уряді не буде запропоновано, що є порушенням традиції, згідно з якою претендентам на лідерство пропонувалися посади в кабінеті міністрів.

Водночас, як повідомив телеканал Sky News, низка міністрів і чиновників кабінету Джонсона вже заявили про намір залишити свої посади з обранням Трасс.

Очікується, що Трасс розпочне перестановки у кабінеті міністрів уже у вівторок.